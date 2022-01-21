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В Сирии восстановили 130 статуй Пальмиры

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В Сирии восстановили 130 статуй Пальмиры. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал заместитель директора Национального музея Дамаска.

Он пояснил, что статуи привезли из Пальмиры в Дамаск, чтобы восстановить их. Отмечается, что сначала специалисты реставрировали трехметрового льва богини Аллат. Это был первый монумент, который взорвали террористы.

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Статуи склеены из мельчайших кусков и готовы к отправке в государственный музей Пальмиры. Для транспортировки их упаковали в крепкие деревянные ящики. Статуи будут доставлены в музей в сопровождении усиленной охраны из Дамаска.

Реставратор Сима Абу Аси рассказала, что для восстановления древнего сосуда, который использовался для благовоний в храме, она с помощью шприца впрыскивает клей в трещины и таким образом дает экспонату вторую жизнь.

В работе сирийские археологи используют античный известняк, керамические амфоры, монеты, собранные в разных уголках страны.

Другой реставратор — Меяда Асади — показала монеты разных исторических периодов. Она подчеркнула, что в музее они оказались благодаря полиции, которая перехватила их в Дейр эз-Зоре. Меяда Асади отметила, что монеты могли достаться контрабандистам.

Город Пальмира, древние развалины которого — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешел под контроль террористов в середине мая 2015 года. Перед тем как оставить город, сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей, около 11 тыс. военных и политических преступников и наиболее ценные исторические реликвии Центрального музея Пальмиры. После захвата города под угрозой уничтожения оказались древние развалины и храмы.

Ранее, 3 июля 2015 года, сообщалось, что террористы «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) уничтожили шесть древних статуй в захваченном ими сирийском городе Пальмира.

В общей сложности с 2011 по 2017 год боевики уничтожили свыше 3 тыс. объектов культурного наследия Сирии и Ирака.

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