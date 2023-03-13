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Пленный боевик ВСУ рассказал о неподготовленных украинских новобранцах

Пленный украинский боевик заявил, что украинских новобранцев отправляют на фронт после двух дней подготовки
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Сдавшийся в плен под Авдеевкой украинский новобранец из 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что его отправили на фронт после двух дней подготовки, при этом в заключении медкомиссии было написано, что он не годен к службе.

«Была повторная медкомиссия, и они сказали, что с твоей болезнью тебя вообще должны комиссовать <...> спина больная и нога правая», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Затем мужчину отправили обратно в Харьков. На следующий день он пришел в военкомат, чтобы забрать свои документы.

«Они сказали: «Нет!» В «военнике», как я понимаю, что-то написали, что я в 2021 году якобы прошел обучение какое-то <...> все документы забрали и отправили в 53-ю бригаду», — сообщил он.

После определения в бригаду новобранец две недели ждал обмундирования, а затем вместе с остальными мобилизованными прошел двухдневное обучение, и за это время они только дважды были на полигоне.

«Первый день рассказали, как турникеты налаживать, с медиками общение было, что-то там про мины рассказывали <...> на второй день показали, как стрелять из АК-74, один раз из РПГ дали выстрелить и один раз кинуть гранату», — рассказал он.

После этого мужчину перебросили под Авдеевку, а в начале марта его взяли в плен в районе населенного пункта Водяное.

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В начале марте сдавшийся в плен украинский боевик, который проходил ранее обучение в Великобритании, сообщил, что Киев отправляет своих военных на фронт без достаточного количества оружия.

В феврале советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что в ЛНР взяли в плен украинских солдат, обученных иностранными инструкторами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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