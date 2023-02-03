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В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских боевиков

Советник врио главы ДНР Кимаковский: в ЛНР пленили солдат ВСУ, обученных иностранными инструкторами
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Украинские боевики, обученные инструкторами из Грузии и Франции, взяты в плен бойцами российского 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил в пятницу, 3 февраля, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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Ранее уже неоднократно сообщалось о сложном положении украинских войск на этом направлении. Так, накануне стало известно, что российские силы перешли в контрнаступление на линии Сватово – Кременная и обратили в бегство части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противника удалось отбросить более чем на 1 км.

«В районе Кременной наши ребята из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка провели контрнаступательные действия: захватили опорный пункт противника, захватили пленных, которые находились в наркотическом опьянении», — сказал Кимаковский в беседе с «РИА Новости».

При этом российские силы уничтожили около 50 украинских боевиков. Среди захваченных в плен, как уточнил советник, были военные ВСУ, проходившие подготовку во Львове у грузинских и французских инструкторов.

Ранее в этот день военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что наступление Вооруженных сил России в районе населенных пунктов Сватово и Кременная имеет важное стратегическое значение. По его словам, это очень серьезно ломает все планы украинцев и меняют всю конфигурацию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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