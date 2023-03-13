На внутренней стороне МКАД столкнулись три автомобиля

На внутренней стороне 22-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Дептранса в понедельник, 13 марта.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, говорится в Telegram-канале.

В настоящее время проезжая часть освобождена.



Ранее, 12 марта, не менее четырех автомобилей стали участниками массового ДТП с участием снегоуборочной техники на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.