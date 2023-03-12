Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Общество
В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Культура
Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Мир
В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Массовое ДТП со снегоуборочной техникой произошло на юго-востоке Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее четырех автомобилей стали участниками массового ДТП с участием снегоуборочной техники на юго-востоке Москвы, о чем стало известно вечером 12 марта. В распоряжении «Известий» оказалось видео с места происшествия.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На видео можно заметить снегоуборочную технику, внедорожник, седан. Другие подробности произошедшего устанавливаются. На место прибыли оперативные службы города.

Столичный департамент транспорта на протяжении дня информировал автомобилистов о сложной ситуации на дорогах. Из-за сильного ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега и гололедицы ведомство призывало соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее этим же днем женщина и ребенок пострадали в ДТП в Москве на Большой Дорогомиловской улице при столкновении трех автомобилей. Уточняется, что столкнулись два автомобиля такси и внедорожник. Пострадавшие — пассажиры одного из такси.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023