Массовое ДТП со снегоуборочной техникой произошло на юго-востоке Москвы

Не менее четырех автомобилей стали участниками массового ДТП с участием снегоуборочной техники на юго-востоке Москвы, о чем стало известно вечером 12 марта. В распоряжении «Известий» оказалось видео с места происшествия.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На видео можно заметить снегоуборочную технику, внедорожник, седан. Другие подробности произошедшего устанавливаются. На место прибыли оперативные службы города.

Столичный департамент транспорта на протяжении дня информировал автомобилистов о сложной ситуации на дорогах. Из-за сильного ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега и гололедицы ведомство призывало соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее этим же днем женщина и ребенок пострадали в ДТП в Москве на Большой Дорогомиловской улице при столкновении трех автомобилей. Уточняется, что столкнулись два автомобиля такси и внедорожник. Пострадавшие — пассажиры одного из такси.