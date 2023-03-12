Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Общество
В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Культура
Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Мир
В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на западе Москвы

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Большой Дорогомиловской улице при столкновении трех автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России 12 марта.

«В 17:20 мск на Большой Дорогомиловской улице в районе дома № 7 произошло столкновение трех транспортных средств, в результате ДТП пострадали женщина и ребенок», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Там уточнили, что столкнулись два автомобиля такси и внедорожник. Пострадавшие — пассажиры одного из такси.

Столичный департамент транспорта на протяжении дня информировал автомобилистов о сложной ситуации на дорогах. Из-за сильного ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега и гололедицы ведомство призывало соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее в этот день в Саратовской области на трассе произошла массовая авария с участием 21 автомобиля. 14 человек, среди которых дети, были госпитализированы. По предварительным сведениям, ДТП произошло из-за плохих погодных условий.

26 февраля в Новгородской области произошла массовая авария с участием 25 автомобилей. Один человек погиб и 12 пострадали. ДТП произошло на участке движения в сторону Москвы. Причинами назвали снегопад и обледенение трассы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023