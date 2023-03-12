Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на западе Москвы

Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Большой Дорогомиловской улице при столкновении трех автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России 12 марта.

«В 17:20 мск на Большой Дорогомиловской улице в районе дома № 7 произошло столкновение трех транспортных средств, в результате ДТП пострадали женщина и ребенок», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Там уточнили, что столкнулись два автомобиля такси и внедорожник. Пострадавшие — пассажиры одного из такси.

Столичный департамент транспорта на протяжении дня информировал автомобилистов о сложной ситуации на дорогах. Из-за сильного ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега и гололедицы ведомство призывало соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее в этот день в Саратовской области на трассе произошла массовая авария с участием 21 автомобиля. 14 человек, среди которых дети, были госпитализированы. По предварительным сведениям, ДТП произошло из-за плохих погодных условий.

26 февраля в Новгородской области произошла массовая авария с участием 25 автомобилей. Один человек погиб и 12 пострадали. ДТП произошло на участке движения в сторону Москвы. Причинами назвали снегопад и обледенение трассы.