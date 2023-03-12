Под Саратовом на трассе столкнулись более 20 машин
В Саратовской области 12 марта на трассе произошла массовая авария с участием 21 автомобиля. 14 человек, среди которых дети, госпитализировали. Об этом сообщает прокуратура региона.
«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко организована проверка по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Хвалынском районе», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.
Предварительно, ДТП произошло в 7:44 из-за плохих погодных условий на 93-м км трассы Р-228 Саратов — Сызрань — Волгоград.
«Для координации деятельности служб на место происшествия выехал прокурор г. Хвалынска Сергей Анатольевич Силаев. Кроме того, по факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры», — сказано в пресс-релизе прокуратуры Саратовской области.
26 февраля в Новгородской области произошла массовая авария с участием 25 автомобилей. Один человек погиб и 12 пострадали. ДТП произошло на участке движения в сторону Москвы. Причинами назвали снегопад и обледенение трассы.