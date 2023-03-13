В России приняли на вооружение сверхточные дальнобойные бомбы

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новую линейку планирующих бомб. Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Новые боеприпасы уже прошли испытания и начали поступать в арсеналы ВКС. Они способны планировать на расстояние в десятки километров. При этом каждая такая бомба имеет системы, позволяющие с точностью поражать наземные цели, в том числе движущиеся машины и бронеобъекты.

По словам источников, разработка новой линейки высокоточных авиационных бомб началась в прошлом году. А уже в начале нынешнего года они прошли войсковые испытания, где в целом подтвердили свои характеристики.

Часть моделей по итогам тестирования была отправлена на доработку. Но остальные изделия были признаны боеготовыми и сейчас идет их поставка в арсеналы российских ВКС, а также Морской авиации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Повысить сброс: ВКС России получили сверхточные дальнобойные боеприпасы