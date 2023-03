Улетай: Depeche Mode отправились в космос, Майли Сайрус — на каникулы

Ван Моррисон вернулся в детство, Depeche Mode спели о космосе, а Spice Girls воссоединились, пусть и только на экране. «Известия» рассказывают о самых ярких музыкальных новинках недели.

Miley Cyrus — Endless Summer Vacation

Ожидания от нового альбома Майли Сайрус «Бесконечные летние каникулы» были очень большими. Дело прежде всего в сингле Flowers — самом большом хите Майли за долгие годы (чуть ли не со времен Wrecking Ball), удачно эксплуатирующем тему разрыва с Лиамом Хемсвортом. Актер даже собрался судиться с певицей, обвиняя ее в том, что из-за Flowers он потерял хорошие роли. Тем самым, правда, он только подогрел и без того высокий интерес к песне, а заодно и к будущему лонгплею.

Увы, как это часто бывает в таких случаях, пластинка в целом оказалась слабее самой раскрученной композиции. Каждый трек по отдельности вроде бы содержит приятные цепляющие мотивчики, но в итоге ничего не оседает в голове, кроме той самой Flowers (которая к тому же представлена в двух версиях — оригинальной танцевальной и балладной, под фортепианный аккомпанемент). И всё же послушать диск стоит: в качестве фона в дороге или саундтрека к домашним хлопотам это отличный выбор.

Майли наконец вернулась к старой доброй поп-музыке без всяких заигрываний с хард-роком и ретро. Точнее, взгляд назад здесь есть, но не нарочито-концептуальный, а бесхитростный и по-своему наивный. Подобный материал мог быть написан и в 1990-е, и в 2000-е, когда экс-Ханна Монтана только начала карьеру. Сегодня он выглядит обращением певицы к собственным истокам и отказом от всего внешнего, наносного, призванного поразить критиков и собрать урожай «Грэмми». Но кто знает, может, именно артистическая честность Майли и будет в итоге по-настоящему вознаграждена?

Van Morrison — Moving on Skiffle

Эпохи сменяют друг друга, а Ван Моррисон знай себе выпускает один альбом за другим (причем сплошь двойные!), помогая своим слушателям на время забыть о проблемах и вернуться в 1950–1960-е. Или хотя бы представить себя в уютном аутентичном ресторанчике, где каждый вечер на сцену выходит пожилой харизматичный блюзмен и дает жару. Собственно, Ван Моррисон под это описание подходит прекрасно: в свои 77 он бодр и влюблен в творчество, как раньше. Ну а смелости ему всегда было не занимать. Он не боится обвинений в старомодности, неактуальности, примитивности и так далее.

Уже в названии нового лонгплея — Moving on Skiffle — ответ на все эти возможные упреки. Скиффл — разновидность фолк-блюза, распространенная в Англии 1950-х и предполагающая незамысловатые мелодии под сопровождение губной гармоники, гитары и самой простой ритм-секции. Конечно, Моррисон не ограничивается простейшей стилизацией: здесь встречаются и соло духовых, и фортепианные наигрыши, а кое-где и Хэммонд-орган, но сути это не меняет. Если не знать, что эти беззаботные куплеты рождены сегодня, наверняка решишь, что набрел на какую-то архивную запись, просто очень тщательно восстановленную.

На обложке диска певец сфотографирован в профиль — в костюме, шляпе и рубашке со старомодным воротничком. Он похож на отошедшего от дел гангстера из какого-нибудь нуара середины прошлого века. Но единственное, что он может у вас украсть — полтора часа времени (именно столько длится Moving on Skiffle). Да мы и сами рады отдать.

Depeche Mode — My Cosmos Is Mine

Если, послушав сингл Ghost Again, вы решили, что со стилем будущей пластинки Depeche Mode всё ясно, не спешите делать выводы. Новый трек, опубликованный на днях, и, видимо, последний, который нам позволено услышать до выхода самого лонгплея, решен в совершенно ином духе и может удивить даже бывалых поклонников группы. Жесткий «жирный» электронный саунд отнюдь не ласкает слух, а мелодия как таковая вовсе отсутствует. Вокальная партия Дэйва Гаана построена на коротких выразительных напевах, которые тем не менее совершенно лишены хитовости и той попсовой (назовем вещи своими именами) притягательности, которая в полной мере была присуща Ghost Again.

Фэны уже шутят, что My Cosmos Is Mine звучит так, будто в коллектив вернулся Алан Уайлдер, причем со своим опытом Recoil. Но есть и более близкое к реальности объяснение: Мартин Гор совсем недавно экспериментировал с подобным саундом на сольной пластинке The Third Shimpanzee, а теперь, видимо, захотел применить наработки уже в главном проекте. Логично, но почему такую явно пролетающую мимо чартов вещь решили выпустить в виде сингла? Быть может, как раз для того, чтобы усилить интригу в преддверии выхода полноразмерной пластинки? Вот и приходится гадать, чего в итоге будет больше: шлягеров типа Ghost Again или же таких «пришельцев из космоса».

Spice Girls — Stop (Alternative Video)

Легендарная группа Spice Girls давно уже не существует как целое, но ее экс-участницы (или их менеджмент) старательно поддерживают узнаваемость бренда. То и дело появляются слухи о ее реюнионе — последняя подобная новость была совсем недавно, в связи с коронацией Карла III, и довольно долго ее не опровергали. Ну а кроме того, «перчинки» не брезгуют таким распространенным приемом, как перевыпуск старого материала. В 2022-м они отметили расширенным изданием 25-летие альбома Spiceworld, а теперь решили справить аналогичный юбилей сингла Stop из той самой пластинки. По этому случаю на YouTube появилась альтернативная версия клипа, прежде не публиковавшаяся. И хотя вся коммерческая подоплека здесь как на ладони, ролик будет безусловно интересен и фанатам Spice Girls, и всем, кто просто хочет поностальгировать и полюбоваться на звездную пятерку в ее золотые годы.

Напомним, в оригинальном видео было довольно много событий, девушки пели там и сям, в том числе на городской улице. Новый же вариант (точнее, старый забракованный) целиком снят в этой локации — хорошая новость для тех, кто насыщенному монтажу и множеству забавных мизансцен предпочитает нон-стоп созерцание поющих и танцующих артисток. Понятно, что ни о какой художественности или оригинальности здесь речи не идет, но — к Spice Girls вполне применим старый анекдот: «просто ходи туда-сюда».

Плейлист «Известий»

Что послушать в российских стримингах на этой неделе? Начнем с той самой Stop группы Spice Girls, о которой речь идет в обзоре. Далее же сплошь новейшие треки, авторства Animal ДжаZ и Басты, который представил сингл своего электронного проекта Gorilla Zippo. А завершают подборку две композиции американских независимых рок-групп, вышедшие у нас вопреки всем санкциям. Story Of The Year записала целый альбом, и мы выбрали из него выразительную балладу. А Boyce Avenue поделилась синглом — и он еще более лиричен, чем предшествующий номер.