Мужчина открыл стрельбу на площади в Ростове-на-Дону и ранил человека

Мужчина открыл стрельбу на площади в Ростове-на-Дону, в результате один человек ранен. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по Ростовской области.

«В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади Ростова-на-Дону мужчина произвел выстрел в своего оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия», — рассказал он.

Раненому была оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут стрелявшего.

До этого, 4 марта, в Санкт-Петербурге пьяный мужчина начал стрелять из пистолета на улице Рубинштейна недалеко от Малого драматического театра и ранил трех человек. Стрелявшим оказался 29-летний молодой человек. В 2010 году он был под подпиской о невыезде по статье о краже, но дело прекратили в связи с примирением сторон. В 2015 году мужчину судили за грабеж.

Пострадавших госпитализировали. Один из них, 27-летний мужчина, получил ранения спины, плеча и бедра. Его состояние оценивают как средней тяжести. Еще один 25-летний пострадавший тоже находится в состоянии средней тяжести: он получил пулю в голень. Третьего мужчину, 33-летнего жителя, отпустили из больницы после оказания медицинской помощи.