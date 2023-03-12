Глава пресс-службы ХК «Сочи» заявил, что не знает о возможном задержании Иванюженкова

Руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин 12 марта рассказал Telegram-каналу 112, что ничего не знает о задержании игрока клуба, сына депутата Госдумы РФ от Коммунистической партии России (КПРФ) Бориса Иванюженкова Артема, которого подозревают в убийстве.

«У игроков сейчас выходные, так как команда не вошла в плей-офф. Артема последний раз видели 26 февраля», — подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что 24-летнего Артема Иванюженкова подозревают в убийстве. Сыну депутата якобы удалось скрыться, его пока не задержали.

По обновленной информации, преступление произошло в кафе в Подольске, где компания молодых людей отмечала день рождения. В это же время за соседним столиком, со слов источника, отдыхала другая компания. В какой-то момент компании объединились, общение было спокойным. Но под утро между молодыми людьми вспыхнул конфликт. После одному из мужчин нанесли ножевое ранение, в результате чего 23-летний пострадавший умер от кровопотери.

В июле 2020 года Артем Иванюженков, управляя автомобилем BMW X6, насмерть сбил велосипедиста в Подольске. После этого молодому человеку стало плохо, когда его везли на медицинское освидетельствование. Но алкоголь в его крови не обнаружили.

Ранее, в 2016 году, также произошла авария с участием сына депутата ГД. Тогда под колесами автомобиля оказались два человека, однако за рулем в это время находился старший брат Артема.