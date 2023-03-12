Подозреваемому в убийстве в Подмосковье удалось скрыться после инцидента

Сын депутата Государственной думы России от Коммунистической партии России (КПРФ) Бориса Иванюженкова Артем не задержан. Как сообщает 12 марта Telegram-канал 112, по некоторым данным молодой мужчина скрылся после инцидента в кафе в Подмосковье.

Ранее в этот день сообщалось, что 24-летнего Артема Иванюженкова якобы подозревают в совершении убийства в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Согласно данным Telegram-канала 112, преступление произошло в кафе, где компания молодых людей отмечала день рождения. За соседним столиком в это время сидела другая компания. В какой-то момент они объединились и всё было спокойно. Однако под утро между участниками вечеринки вспыхнула ссора, в ней один из мужчин получил смертельное ранение.

Известно, что жертвой преступления стал гражданин 1999 года рождения. Мотив совершения преступления пока неизвестен.

Руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин рассказал «Известиям», что ничего не знает о задержании игрока клуба. Он отметил, что последний раз Артема видели 26 февраля.

Ранее, в июле 2020 года, сын депутата Иванюженкова уже попадал в сводки криминальных новостей. Тогда сообщалось, что, находясь за рулем автомобиля BMW X6, он насмерть сбил велосипедиста вечером в Подольске. После этого молодому человеку стало плохо, когда его везли на медицинское освидетельствование. Однако алкоголь в его крови не обнаружили.

До этого, в 2016 году, также произошло ДТП с участием сына депутата Иванюженкова. Тогда под колесами автомобиля оказались два человека, однако за рулем в это время находился старший брат Артема.