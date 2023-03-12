Врач перечислил признаки инсульта по утрам

Одними из признаков инсульта могут являться несимметричность черт лица и скованность в движениях рук и ног по утрам. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

Невозможность закрыть оба глаза является первым признаком инсульта. Также данные признаки могут говорить о защемлении лицевого нерва, сказал он в эфире «Россия 1» от 10 марта. Длительная скованность в конечностях после пробуждения может говорить и о развитии ревматоидного артрита.

Мясников отметил, что в случае обнаружения таких признаков важно посмотреть на свое отражение в зеркале, погримасничать и определить цвет языка. Кроме того, насторожить должны кровь в моче и черный стул. Врач отметил, что лечение этих диагнозов важно начать оперативно.

Инсульт — это острая сосудистая катастрофа, при которой резко нарушается кровообращение в мозге. Это происходит из-за разрыва сосуда или его закупорки.

Ранее, 23 января, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская отметила, что, по статистике, средний возраст развития инсульта составляет около 67 лет.

Однако отмечается тенденция к омоложению заболевания: сегодня около 20% инсультов происходит у людей младше 50 лет.