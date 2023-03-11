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В Париже протестующие начали столкновения с правоохранителями

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Возобновившиеся протесты против пенсионной реформы во Франции перешли в жесткие столкновения манифестантов с полицией. Как рассказал «Известиям» 11 марта журналист Эдуард Новиков с места событий, демонстранты в Париже начали крушить остановки, поджигать мусорные баки и нападать на сотрудников правоохранительных органов, бросая в них камни и бутылки.

«Кое-кто уже начинает бить остановки, стекло. Скорее всего, дальше будут витрины магазинов, банков и так далее. Манифестанты поджигают мусорные баки, которые не вывозят из города уже несколько дней. Сейчас сюда бегут отряды полиции и пожарные, чтобы потушить огонь», — показал обстановку корреспондент.

По словам журналиста, люди из толпы кричат в адрес полицейских: «Валите отсюда».

«Сейчас толпа манифестантов пошла на полицию, будет стычка. Полетели камни, взрываются петарды. В обратную сторону полетели шумовые гранаты, слезоточивый газ, дышать невозможно», — передал Новиков.

Позже стало известно, что полицейские применили слезоточивый газ на проходящей демонстрации в столице Франции. Масштабные столкновения с полицией происходят в 12-м округе Парижа на проспектах Ледрю-Роллен и Домениль недалеко от площади Нации. Правоохранители также начали производить задержания.

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10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Так, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Первая всеобщая демонстрация против предложенных изменений состоялась 19 января. По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек.

В МВД Франции 7 февраля сообщили, что в демонстрациях против пенсионной реформы участвовало более 750 тыс. человек.

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