Закрома родины: что посмотреть в Псковской области
Псковская область — регион, богатый на туристические объекты. Здесь и древнерусская старина — город ассоциируется с княгиней Ольгой, хорошо сохранившимся кремлем, старинными православными церквями; и один из известнейших монастырей в России, и одна из самых неприступных крепостей северо-запада страны. Но регион всё равно остается как будто в стороне от общего внимания — после строительства Санкт-Петербурга Псков утратил свое историческое значение, деньгами не избалован, от основных трасс удален. Поэтому и воспринимается область как некие закрома, куда доберешься не сразу, но добравшись, останешься доволен. Псковскую область изучал корреспондент «Известий» вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру».
«Ему указали путь»
Первое, что смотрят в Пскове, — это местный Кром. Именно так — а не Кремль — принято называть здесь сердце крепости. Оборонительные кольца (хотя кольца они условные, примерно как московское Бульварное) сохранились достаточно хорошо. Их было пять, но четвертая цепь не уцелела. Псков всегда был городом пограничным, неприступным. Ни поляк Стефан Баторий, ни швед Густав II взять его так и не смогли.
Самая первая и древняя стена — перси, то есть грудь. За грудью — сердце, Кром. Слово только кажется незнакомым, но язык сразу подсказывает: укромное место, закрома. Там хранили неприкосновенный запас на случай осады и тяжелых времен: зерно, хлеб, пушечные ядра и прочее необходимое. В своде псковских законов говорилось: «Кромскому татю живота не дати». Кража оттуда была грехом по-настоящему смертным.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья
Впрочем, по древним меркам псковичи были народом демократичным, князей сами назначали, сами и выгоняли. Люди тогда были суровые, но деликатные, — если князем недовольны, в летописях так и писали: «Ему указали путь».
Красивая местная легенда связана с княгиней Ольгой. По приданию, она стояла на берегу реки Великой и вдруг увидела три сошедшихся в одном месте луча. Там княгиня и повелела построить главный собор города — Троицкий. Он всё время стоял на этом месте, хотя и несколько раз перестраивался. По меркам Пскова нынешний собор не очень-то и древний — всего-то конца XVII века. В городе, который стоял далеко от не слишком уважительно относившихся к древним храмам татаро-монголов, сохранились церкви с подлинными фресками XII века.
Все храмы Пскова внешне похожи друг на друга. Они белокаменные, без ярких красок и вычурных форм, с множеством прямых углов; из украшений — приятный неброский орнамент под луковицами куполов: «псковское ожерелье». Экскурсовод Алена Ульянова признается, что ей такая строгость нравится больше, чем московские храмы, которые, говорит она, как будто строили архитекторы-кондитеры.
В Пскове 10 храмов, внесенных в список ЮНЕСКО. А можно было бы и больше — например, церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья XVI века с отдельно стоящей звонницей через реку от Кремля в этот список по каким-то причинам не входит.
Мосты отремонтированные и нет
Деньгами город не избалован. У одного из главных мостов — разные опоры, да еще и не на одинаковом расстоянии друг от друга. Оказалось, мост давно требует ремонта — две опоры добавили, чтобы он не рухнул. Его скоро закроют на ремонт, на это, как пообещали, деньги найдутся.
Аэропорт тоже не впечатляет, но городу жизненно необходим. Пару лет назад новый губернатор стал заниматься туризмом и решил хоть как-то облагородить аэропорт, но в отсутствие больших средств просто завесили его баннерами. Один из них посвящен «Азимуту» — авиакомпания возит пассажиров в Псков, и это куда удобнее, чем добираться в город поездом. На полет из Москвы — чуть больше часа в воздухе.
Сами псковичи признаются, что вообще-то они люди хмурые, неулыбчивые, подозрительные. Объясняют это историей: численность населения города постоянно прыгала вниз — то война, то пожар, то чума. Чем дальше к югу области — тем мрачнее люди, тем быстрее их неулыбчивость затягивает переехавших из других регионов. Но если в Пскове это объясняют причинами внешними, то на юге проблемы исключительно внутренние: например, город со знаменитым названием Великие Луки превратился в медвежий угол, равно и сильно удаленный от всех крупных соседей. Там отчаянно надеются развивать туризм, но древний город был сметен с лица земли во время войны, и теперь зацепиться особо не за что. Разве что за бастион Петра I — его очертания сохранились, и можно узнать, как создавались такие насыпные крепости. В войну в Великих Луках немцы засели как раз в бастионе, да так крепко, что выбивали их долго, мучительно. Местные вспоминают, что крепостные валы, за которыми они нашли защиту, были просто обагрены кровью...
Пока же турист в Великих Луках такой редкий гость, что бастион и все подходы к нему основательно завалены снегом. А в местном музее (интересном образце советского модернизма второй половины ХХ века с симпатичным витражом Бориса Тальберга) восхищаются: «Вы из Лук? Гости города?! Из Москвы и Петербурга?! Ах, какая честь!».
Впрочем, не очень далеко на юг от Пскова все-таки есть зрелищные места. В 40 км от регионального центра находится городок Остров, где сохранились единственные в России цепные мосты, построенные при Николае I. Император и сам по ним ходил, хвалил внешний вид и надежность конструкции. Сейчас мосты отремонтировали и красиво осветили — стоит того, чтобы посмотреть. Можно заехать туда вечером, возвращаясь, к примеру, из Пушкинских гор.
«Да неужели такая красота бывает»
А вот на севере и северо-западе области люди как будто бы меняются. Становится больше улыбок, радушия. Здесь и туристы — дело привычное. Еще бы — такие места! Тут есть, например, древний Изборск с восхитительно сохранившимися стенами. Город прозвали железным — он пережил восемь крупных осад, но остался неприступным. Когда в XVII веке шведы гуляли по всему Русскому Северу, именно Изборск устоял первым, дал шанс заключить неприятный, но важный Столбовский мир.
Мальская долина
Недалеко — Мальская долина с неожиданно хорошим, не многолюдным горнолыжным курортом и изумительными видами.
— Я вообще-то хорошо зарабатывал в Москве на инвестициях, — говорит седой и какой-то лихой на вид мужчина в горнолыжном костюме. Это Геннадий Орлов, хозяин горнолыжного курорта. — Была осень, и вся долина — красно-желтая. Я посмотрел — и ахнул: да неужели такая красота бывает? Сюда меня привез мой друг Володя, у него тут стоял маленький подъемник — и больше ничего.
Местные могут свободно приехать в Мальскую долину и покататься, если есть свои лыжи. А вот снять домик и остановиться на ночь — это скорее для питерцев и москвичей, которых среди гостей курорта большинство: за сутки придется отдать от 4,5 до 25 тыс. рублей.
Псково-Печерский монастырь
Совсем недалеко от Мальской долины — один из самых известных монастырей России: Свято-Успенский Псково-Печерский. В августе здесь будут отмечать 550-летие. Подготовка сейчас идет полным ходом — многие здания в лесах, ведутся раскопки. Впрочем, даже сейчас в условиях капитального ремонта на территории монастыря просторно и хорошо. Можно побродить по окрестностям, полюбоваться куполами храмов, крепостными стенами, повторяющими очертания холмов, понаблюдать за любопытными косулями, живущими на Святой горке.
Еще Псково-Печерский монастырь проводит экскурсию по Богом зданным пещерам, записаться можно заранее через сайт. Пещеры — это место, где молились никем не замеченные христиане и где потом стали хоронить усопших монахов. На входе посетителям выдадут церковную свечку — освещать себе путь не грешно и телефоном, но, как говорят экскурсоводы, со свечой интереснее.
«Много поядоша»
По пути из Печор можно заехать на страусиную ферму «Изборский страус». Здесь животных разрешают покормить, но только аккуратно, — страусы любят раскрытую ладонь, в противном случае берут еду с руки вместе с пальцами. А еще птицу тут же можно и съесть — при ферме есть ресторан «Страус хаус», где подают страусиный шашлык. Мясо нежное, хотя и нравится не всем, — наверное, потому что сложно есть того, кому только что заглядывал в глаза.
В самом Пскове местные выделяют буквально несколько заведений, в том числе ресторан «Хельга» — в честь княгини Ольги. Здесь очень любопытные интерьеры, будто из сериала «Викинг». Но не сказать, что всё очень уж «аппетитно»: вот, например, на стене описывается сюжет из взаимоотношений еще некрещеной княгини Ольги с древлянами. А вот — причудливый сюжет с крокодилами в Пскове. Говорят, и такое было, только не при Ольге, а спустя несколько веков, якобы поселились эти чудища в реке. Продолжался ужас недолго — ровно до холодов, которые извели заморскую тварь, но летописцы запечатлели инцидент на веки: «Изыдоша коркодили лютии зверии из реки и путь затвориша; людей много поядоша».
В ресторане посетителям предложат псковские окушки в соусе васаби. Филе чудского окуня в крахмальной панировке и соусе подается с битыми огурцами, свежим перцем чили и зеленым луком. Цены в заведении весьма демократичные. Филе окуня стоит 495 рублей, а фирменная закуска — псковский сырный пирог на ржаном корже с карамелизированным в квасе луком — обойдется всего в 280 рублей.
Псковские окушки в соусе васаби
Если в Псковской области стараются удивить алкогольными напитками, то подают настойки. В Мальской долине к традиционному русскому обеду предложат хреновуху с имбирем, медовуху, настойку на бруснике, калине и клюкве. В «Хельге» вовсе можно заказать «большой дегустационный сет», где предложено сразу 15 настоек и закуски под них. Стоит такое удовольствие 3900 рублей.
Если не настойки, тогда — пиво. В Пскове гордятся заводом «Савицкий», на который можно прийти с экскурсией, а потом поесть в неплохом ресторане «Старый лис» при пивоварне. Заводик назван по имени местного бизнесмена, который в свое время решил, что может сварить не хуже, чем немецкий бюргер.