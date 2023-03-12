Закрома родины: что посмотреть в Псковской области

Псковская область — регион, богатый на туристические объекты. Здесь и древнерусская старина — город ассоциируется с княгиней Ольгой, хорошо сохранившимся кремлем, старинными православными церквями; и один из известнейших монастырей в России, и одна из самых неприступных крепостей северо-запада страны. Но регион всё равно остается как будто в стороне от общего внимания — после строительства Санкт-Петербурга Псков утратил свое историческое значение, деньгами не избалован, от основных трасс удален. Поэтому и воспринимается область как некие закрома, куда доберешься не сразу, но добравшись, останешься доволен. Псковскую область изучал корреспондент «Известий» вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру».

«Ему указали путь»

Первое, что смотрят в Пскове, — это местный Кром. Именно так — а не Кремль — принято называть здесь сердце крепости. Оборонительные кольца (хотя кольца они условные, примерно как московское Бульварное) сохранились достаточно хорошо . Их было пять, но четвертая цепь не уцелела. Псков всегда был городом пограничным, неприступным. Ни поляк Стефан Баторий, ни швед Густав II взять его так и не смогли.

Самая первая и древняя стена — перси, то есть грудь. За грудью — сердце, Кром. Слово только кажется незнакомым, но язык сразу подсказывает: укромное место, закрома. Там хранили неприкосновенный запас на случай осады и тяжелых времен: зерно, хлеб, пушечные ядра и прочее необходимое. В своде псковских законов говорилось: «Кромскому татю живота не дати». Кража оттуда была грехом по-настоящему смертным.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья Фото: Андрей Белавин

Впрочем, по древним меркам псковичи были народом демократичным, князей сами назначали, сами и выгоняли. Люди тогда были суровые, но деликатные, — если князем недовольны, в летописях так и писали: «Ему указали путь».

Красивая местная легенда связана с княгиней Ольгой. По приданию, она стояла на берегу реки Великой и вдруг увидела три сошедшихся в одном месте луча. Там княгиня и повелела построить главный собор города — Троицкий. Он всё время стоял на этом месте, хотя и несколько раз перестраивался. По меркам Пскова нынешний собор не очень-то и древний — всего-то конца XVII века. В городе, который стоял далеко от не слишком уважительно относившихся к древним храмам татаро-монголов, сохранились церкви с подлинными фресками XII века.

Все храмы Пскова внешне похожи друг на друга. Они белокаменные, без ярких красок и вычурных форм, с множеством прямых углов; из украшений — приятный неброский орнамент под луковицами куполов: «псковское ожерелье». Экскурсовод Алена Ульянова признается, что ей такая строгость нравится больше, чем московские храмы, которые, говорит она, как будто строили архитекторы-кондитеры.

Фото: Андрей Белавин

В Пскове 10 храмов, внесенных в список ЮНЕСКО. А можно было бы и больше — например, церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья XVI века с отдельно стоящей звонницей через реку от Кремля в этот список по каким-то причинам не входит.

Мосты отремонтированные и нет

Деньгами город не избалован . У одного из главных мостов — разные опоры, да еще и не на одинаковом расстоянии друг от друга. Оказалось, мост давно требует ремонта — две опоры добавили, чтобы он не рухнул. Его скоро закроют на ремонт, на это, как пообещали, деньги найдутся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Аэропорт тоже не впечатляет, но городу жизненно необходим. Пару лет назад новый губернатор стал заниматься туризмом и решил хоть как-то облагородить аэропорт, но в отсутствие больших средств просто завесили его баннерами. Один из них посвящен «Азимуту» — авиакомпания возит пассажиров в Псков, и это куда удобнее, чем добираться в город поездом. На полет из Москвы — чуть больше часа в воздухе.

Сами псковичи признаются, что вообще-то они люди хмурые, неулыбчивые, подозрительные. Объясняют это историей: численность населения города постоянно прыгала вниз — то война, то пожар, то чума. Чем дальше к югу области — тем мрачнее люди, тем быстрее их неулыбчивость затягивает переехавших из других регионов. Но если в Пскове это объясняют причинами внешними, то на юге проблемы исключительно внутренние: например, город со знаменитым названием Великие Луки превратился в медвежий угол, равно и сильно удаленный от всех крупных соседей. Там отчаянно надеются развивать туризм, но древний город был сметен с лица земли во время войны, и теперь зацепиться особо не за что. Разве что за бастион Петра I — его очертания сохранились, и можно узнать, как создавались такие насыпные крепости. В войну в Великих Луках немцы засели как раз в бастионе, да так крепко, что выбивали их долго, мучительно. Местные вспоминают, что крепостные валы, за которыми они нашли защиту, были просто обагрены кровью...

Фото: Андрей Белавин

Пока же турист в Великих Луках такой редкий гость, что бастион и все подходы к нему основательно завалены снегом. А в местном музее (интересном образце советского модернизма второй половины ХХ века с симпатичным витражом Бориса Тальберга) восхищаются: «Вы из Лук? Гости города?! Из Москвы и Петербурга?! Ах, какая честь!».

Впрочем, не очень далеко на юг от Пскова все-таки есть зрелищные места. В 40 км от регионального центра находится городок Остров, где сохранились единственные в России цепные мосты, построенные при Николае I . Император и сам по ним ходил, хвалил внешний вид и надежность конструкции. Сейчас мосты отремонтировали и красиво осветили — стоит того, чтобы посмотреть. Можно заехать туда вечером, возвращаясь, к примеру, из Пушкинских гор.

«Да неужели такая красота бывает»

А вот на севере и северо-западе области люди как будто бы меняются. Становится больше улыбок, радушия. Здесь и туристы — дело привычное. Еще бы — такие места! Тут есть, например, древний Изборск с восхитительно сохранившимися стенами. Город прозвали железным — он пережил восемь крупных осад, но остался неприступным. Когда в XVII веке шведы гуляли по всему Русскому Северу, именно Изборск устоял первым, дал шанс заключить неприятный, но важный Столбовский мир.

Мальская долина Фото: Андрей Белавин

Недалеко — Мальская долина с неожиданно хорошим, не многолюдным горнолыжным курортом и изумительными видами.

— Я вообще-то хорошо зарабатывал в Москве на инвестициях, — говорит седой и какой-то лихой на вид мужчина в горнолыжном костюме. Это Геннадий Орлов, хозяин горнолыжного курорта. — Была осень, и вся долина — красно-желтая. Я посмотрел — и ахнул: да неужели такая красота бывает? Сюда меня привез мой друг Володя, у него тут стоял маленький подъемник — и больше ничего.

Местные могут свободно приехать в Мальскую долину и покататься, если есть свои лыжи. А вот снять домик и остановиться на ночь — это скорее для питерцев и москвичей, которых среди гостей курорта большинство: за сутки придется отдать от 4,5 до 25 тыс. рублей.

Псково-Печерский монастырь Фото: Андрей Белавин

Совсем недалеко от Мальской долины — один из самых известных монастырей России: Свято-Успенский Псково-Печерский. В августе здесь будут отмечать 550-летие. Подготовка сейчас идет полным ходом — многие здания в лесах, ведутся раскопки. Впрочем, даже сейчас в условиях капитального ремонта на территории монастыря просторно и хорошо. Можно побродить по окрестностям, полюбоваться куполами храмов, крепостными стенами, повторяющими очертания холмов, понаблюдать за любопытными косулями, живущими на Святой горке.

Еще Псково-Печерский монастырь проводит экскурсию по Богом зданным пещерам, записаться можно заранее через сайт. Пещеры — это место, где молились никем не замеченные христиане и где потом стали хоронить усопших монахов. На входе посетителям выдадут церковную свечку — освещать себе путь не грешно и телефоном, но, как говорят экскурсоводы, со свечой интереснее.

«Много поядоша»

По пути из Печор можно заехать на страусиную ферму «Изборский страус». Здесь животных разрешают покормить, но только аккуратно, — страусы любят раскрытую ладонь, в противном случае берут еду с руки вместе с пальцами. А еще птицу тут же можно и съесть — при ферме есть ресторан «Страус хаус», где подают страусиный шашлык . Мясо нежное, хотя и нравится не всем, — наверное, потому что сложно есть того, кому только что заглядывал в глаза.

Фото: Андрей Белавин

В самом Пскове местные выделяют буквально несколько заведений, в том числе ресторан «Хельга» — в честь княгини Ольги. Здесь очень любопытные интерьеры, будто из сериала «Викинг». Но не сказать, что всё очень уж «аппетитно»: вот, например, на стене описывается сюжет из взаимоотношений еще некрещеной княгини Ольги с древлянами. А вот — причудливый сюжет с крокодилами в Пскове. Говорят, и такое было, только не при Ольге, а спустя несколько веков, якобы поселились эти чудища в реке. Продолжался ужас недолго — ровно до холодов, которые извели заморскую тварь, но летописцы запечатлели инцидент на веки: «Изыдоша коркодили лютии зверии из реки и путь затвориша; людей много поядоша».

В ресторане посетителям предложат псковские окушки в соусе васаби. Филе чудского окуня в крахмальной панировке и соусе подается с битыми огурцами, свежим перцем чили и зеленым луком. Цены в заведении весьма демократичные. Филе окуня стоит 495 рублей, а фирменная закуска — псковский сырный пирог на ржаном корже с карамелизированным в квасе луком — обойдется всего в 280 рублей.

Псковские окушки в соусе васаби Фото: Андрей Белавин

Если в Псковской области стараются удивить алкогольными напитками, то подают настойки. В Мальской долине к традиционному русскому обеду предложат хреновуху с имбирем, медовуху, настойку на бруснике, калине и клюкве. В «Хельге» вовсе можно заказать «большой дегустационный сет», где предложено сразу 15 настоек и закуски под них. Стоит такое удовольствие 3900 рублей.