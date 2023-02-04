В Германии заявили о недостаточной экономии газа

В последнюю неделю января жители ФРГ сэкономили слишком мало газа. Об этом 3 февраля сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, потребление газа в третью и четвертую неделю января снизилось на 9% по сравнению со средним уровнем спроса с 2018 по 2021 год.

В то же время, по данным регулятора, хранилища топлива в Германии заполнены более чем на 78% и, следовательно, значительно превышают целевой показатель правительства в 40% на 1 февраля. Мюллер подчеркнул, что это поможет подготовить страну к следующей зиме.

Как отмечает агентство Bloomberg, 26 января он также сообщал о недостаточной экономии газа. При этом Германия должна сократить потребление как минимум на 20%, чтобы компенсировать потери поставок из России.

Ранее, 22 января Bloomberg сообщило, что Германия смогла сократить потребление газа на 14% на фоне отказа от поставок из России, однако страна стала больше зависеть от сжиженного природного газа (СПГ), угля и топлива из Норвегии. Однако из-за отсутствия долгосрочных контрактов ФРГ столкнулась с огромной конкуренцией, что сильно обострило ситуацию.

14 января в Германии сообщили, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. Газета DWN отметила, что после отказа Европы от импорта российских энергоносителей ей приходится закупать СПГ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего обходится им гораздо дороже, нежели трубный.

Накануне глава комитета парламента ФРГ по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».