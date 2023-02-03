Вучич заявил о желании Сербии войти в ЕС и неготовности вступать в НАТО
Сербия готова к вступлению в Евросоюз (ЕС), но не в НАТО. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил президент страны Александр Вучич на специальной сессии парламента, посвященной проблеме Косово. Трансляцию выступления вел сербский телеканал B92.
«Сербия находится на европейском пути, а что касается атлантической интеграции, Сербия не хочет вступать в НАТО», — сказал он.
Он подчеркнул, что между европейской интеграцией и НАТО есть разница. Вучич пояснил, что республика будет охранять свой военный нейтралитет и укреплять его.
Днем ранее Вучич исключил вступление страны в НАТО. Он отметил, что Сербия продолжит сохранять свой военный нейтралитет. Как отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, Сербия помнит бомбардировки Югославии в 1999 году странами НАТО, поэтому не хочет вступать в альянс.
В тот же день сербский лидер отметил, что вступление страны в Европейский союз поддерживает менее 43% населения Сербии, хотя это является жизненно важным для страны. Он сообщил, что Запад угрожает не позволить стране вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного ФРГ и Францией.
Ранее, 23 января, Вучич заявил, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.