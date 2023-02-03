Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Общество
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Мир
Зеленский направил в раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Общество
Мокрый снег и ветер ожидаются на юге России к началу следующей недели
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Авто
Sollers приступила к поставкам фургонов Atlant в Белоруссию
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Вучич заявил о желании Сербии войти в ЕС и неготовности вступать в НАТО

Вучич: Сербия готова к вступлению в ЕС, но не в НАТО
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия готова к вступлению в Евросоюз (ЕС), но не в НАТО. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил президент страны Александр Вучич на специальной сессии парламента, посвященной проблеме Косово. Трансляцию выступления вел сербский телеканал B92.

Гость из Госдепа: Запад решил посильнее надавить на Сербию
США и ЕС хотят заставить Белград принять франко-германский план

«Сербия находится на европейском пути, а что касается атлантической интеграции, Сербия не хочет вступать в НАТО», — сказал он.

Он подчеркнул, что между европейской интеграцией и НАТО есть разница. Вучич пояснил, что республика будет охранять свой военный нейтралитет и укреплять его.

Днем ранее Вучич исключил вступление страны в НАТО. Он отметил, что Сербия продолжит сохранять свой военный нейтралитет. Как отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, Сербия помнит бомбардировки Югославии в 1999 году странами НАТО, поэтому не хочет вступать в альянс.

В тот же день сербский лидер отметил, что вступление страны в Европейский союз поддерживает менее 43% населения Сербии, хотя это является жизненно важным для страны. Он сообщил, что Запад угрожает не позволить стране вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного ФРГ и Францией.

Ранее, 23 января, Вучич заявил, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023