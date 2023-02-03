Мокрый снег и ветер ожидаются на юге России к началу следующей недели
В южных регионах России 5 и 6 февраля ожидаются сильный снег и ветер. Такая погода подержится до конца следующей недели. Температура воздуха будет ниже климатической нормы — в среднем упадет на 5 градусов. Об этом уведомил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков 3 февраля.
«Черноморский циклон принесет в Крым и в западные районы Краснодарского края и Ростовской области ветреную и дождливую погоду. В течение следующей недели он сохранит активность, при этом его центр будет располагаться в восточной части Черного моря вблизи Сочи», — рассказал он ТАСС.
О мощных осадках в виде дождя с мокрым снегом Синенков предупредил жителей Красной Поляны в Сочи, Кубани и Адыгеи, Ставропольского края.
«Во второй половине следующей недели мощный циклон расположится над Краснодарским краем, прогнозируются обильные осадки в виде снега и мокрого снега», — предупредил эксперт.
Кроме того, дополнил Синенков, в Ростовской и Волгоградской областях и Краснодарском крае ситуацию усугубит гололедица на дорогах.
5 февраля в Москве ожидается снежная погода. Среднесуточная температура составит –4 градуса, а к вечеру опустится до –5 градусов. Как уточнили специалисты, самая теплая погода утром 4 февраля среди крупных российских городов будет в Ростове-на-Дону и Воронеже.