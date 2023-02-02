Похолодание и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные

В предстоящие выходные в Москве ожидается небольшой снег и похолодание. Такими данными с «Известиями» поделились аналитики «Яндекс Погоды» в четверг, 2 февраля.

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии «Метеум», утром 4 февраля москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха опустится до –3, а скорость ветра составит 1,2 м/с», — рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

В воскресенье, 5 февраля, ожидается не менее снежная погода. Среднесуточная температура в Москве составит –4 градуса, а к вечеру опустится до –5 градусов.

Как уточняют специалисты, самая теплая погода утром в субботу среди крупных городов России прогнозируется в Ростове-на-Дону и Воронеже. Продолжение заморозков ожидается в сибирских и уральских городах — Омске, Новосибирске и Екатеринбурге. А самые низкие температуры ожидают жителей Омска, Новосибирска, Красноярска и Челябинска.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов как днем, так и ночью.

24 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале. Она спрогнозировала, что минимальная температура в Москве в феврале будет не ниже –15 градусов.