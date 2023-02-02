Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 февраля

Облачно, небольшой снег, гололедица и температура воздуха до нуля градусов — такая погода ожидает столицу в четверг, 2 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов как днем, так и ночью.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, ночью — южный, юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 742–743 мм ртутного столба.

Ранее, 30 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на предстоящей неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание. По ее словам, в ближайшие дни в столице будет преобладать облачная погода с осадками в виде небольшого снега.

24 января Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале. Она спрогнозировала, что минимальная температура в Москве в феврале будет не ниже –15 градусов.