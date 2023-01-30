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Москвичам рассказали о похолодании в начале февраля

Синоптик Позднякова: в первой декаде февраля в Москве ожидается понижение температуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Температура воздуха в Москве на предстоящей неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание. Об этом в понедельник, 30 января, «Известиям» сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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Как уточнила специалист, всю неделю, за исключением субботы, погоду будет определять теплая часть атлантического циклона. Будет преобладать облачная погода с осадками в виде небольшого снега.

«Что касается температурного режима, температура останется выше климатической нормы градусов на 5–6. Предстоящей ночью в Москве минимальная температура будет –2...–4, по области до –5. Дневная температура завтра — 0...–2 в городе и по области от 0 –3 градусов», — рассказала синоптик.

По ее словам, во вторник, 31 января, будет довольно ветрено: ночью порывы составят 12–14 м/с, а днем ветер немного утихнет.

«В последующие дни преобладающие температуры в ночные часы у нас будут –1...– 6, дневная температура будет колебаться в пределах от 0...–5 градусов. Ветер у нас сохранится южный, юго-западный, но не сильнее, чем 5–10 м/с», — продолжила Позднякова.

При этом в субботу, 4 февраля, ожидается небольшое понижение температуры — минимальные показатели составят –4...– 9, а максимальные –1...– 6. В этот день московский регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления, в облаках ожидаются просветы, при этом не исключен небольшой снег, уточнила специалист.

«Начиная с первых чисел февраля средняя суточная температура у нас по норме должна повышаться, но вот пока мы этого не наблюдаем, у нас наоборот ожидается незначительное, но понижение температуры в первой декаде февраля», — сказала она.

Позднякова отметила, что погода на предстоящей неделе в Москве будет соответствовать показателям первой декады марта.

Накануне о предстоящем потеплении 31 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, обычно эти дни являются по климату самыми холодными в году, но в этот раз ситуация изменилась.

Ранее, 24 января, Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале. Она предположила, что минимальная температура в Москве в феврале будет не ниже –15 градусов.

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