Гидрометцентр рассказал о необычном потеплении в Москве в конце января

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве ожидается потепление 31 января и 1 февраля. Температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы, рассказал синоптик в беседе с «РИА Новости» 29 января.

«Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если «осреднить» температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень тёплыми»,— рассказал Вильфанд.