Собака укусила за лицо четырехлетнего ребенка в Подмосковье

В Подмосковье собака напала на детей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел на улице Просвещения в подмосковном Пушкино.

В сквере хозяин выгуливал собаку, там же гуляли дети. Пес, отпущенный с поводка, набросился на мальчика. Ребенок звал на помощь и кричал, тогда хозяин собаки оттащил животное. Мальчик убежал, но пес продолжал лаять.

После этого в поле зрения собаки появились еще два ребенка. Вырвавшись с поводка, пес набросился и на этих детей. В результате четырехлетняя девочка была госпитализирована с укусами лица.

13 января стало известно о нападении двух собак на девятилетнего мальчика в Подмосковье. Как заявила мать пострадавшего, собаки искусали ноги ребенка в области голени. Женщина потребовала привлечь к ответственности органы местного самоуправления, осуществляющие надзор за бездомными животными.