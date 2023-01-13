В Подмосковье две собаки напали на девятилетнего ребенка

В Московской области две собаки напали на девятилетнего мальчика. Об этом «Известиям» сообщил источник 13 января.

Инцидент произошел вечером 11 января в поселке Новосиньково, расположенном недалеко от Дмитрова. Как заявила мать ребенка, собаки искусали ноги мальчика в области голени.

Женщина написала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности органы местного самоуправления, ответственные за бездомных животных.

21 декабря сообщалось, что в Нефтекамске (Башкирия) республиканское отделение СК РФ организовало проверку по факту нападения собаки на ребенка. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как ребенка догоняют собаки, одна из них начинает его кусать.