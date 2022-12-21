Проверку по факту нападения собаки на ребенка организовали в Нефтекамске

В Нефтекамске (Башкирия) организована проверка по факту нападения собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

«В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет «МедиаКорСеть», о случившемся стало известно 20 декабря, но инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения еще 14-го числа. На записи видно, как ребенка догоняют собаки, одна из них начинает его кусать.

Случай также заинтересовал прокуратуру. Ведомство проводит свою проверку, в рамках которой выяснит, как органы местного самоуправления исполняли «мероприятия по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных».

15 декабря в селе Хадакта Забайкальского края было обнаружено тело пожилой женщины с характерными для укусов животных травмами. Как выяснилось, 68-летняя местная жительница пострадала от двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи.