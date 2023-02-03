В Киеве отказались озвучивать реальные потери украинской армии в Артемовске

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, не стал озвучивать реальные потери украинской армии в Артемовске (украинское название — Бахмут).

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить», — заявил Подоляк в интервью испанской газете «20 minutos» 3 февраля.

В то же время он признал, что Киев платит высочайшую цену за удержание этого города. Подоляк добавил, что украинские власти смогут назвать число погибших только после окончания боевых действий.

Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии страны Владимир Назаренко 31 января назвал «сущим адом» ситуацию под Артемовском для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, 30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском и угледарском направлениях в Донецкой Народной Республике.

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов 27 января указал, что ВСУ несут потери уже на подступах к Артемовску.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».