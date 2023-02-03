Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Экономика
В Крыму приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов
Экономика
Средний чек покупок в московских ТЦ с 2019 года вырос почти вдвое
Мир
Вучич указал на стойкость России перед санкциями
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В Киеве предложили ЕК проводить еженедельные брифинги по антироссийским санкциям
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
Сюжет:

В Киеве отказались озвучивать реальные потери украинской армии в Артемовске

Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutiarrez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, не стал озвучивать реальные потери украинской армии в Артемовске (украинское название — Бахмут).

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить», — заявил Подоляк в интервью испанской газете «20 minutos» 3 февраля.

«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»
Российские войска наступают и выбивают противника в районе Горловки

В то же время он признал, что Киев платит высочайшую цену за удержание этого города. Подоляк добавил, что украинские власти смогут назвать число погибших только после окончания боевых действий.

Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии страны Владимир Назаренко 31 января назвал «сущим адом» ситуацию под Артемовском для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, 30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском и угледарском направлениях в Донецкой Народной Республике.

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов 27 января указал, что ВСУ несут потери уже на подступах к Артемовску.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023