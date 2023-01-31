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Украинский командир назвал «сущим адом» ситуацию под Артемовском для ВСУ

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Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
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На Украине назвали сложной для Вооруженных сил страны (ВСУ) ситуацию в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Замкомандир батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии страны Владимир Назаренко 31 января заявил, что проходящие там бои стали «сущим адом».

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По его словам, такая ситуация на этом направлении держится уже полгода. Он отметил, что пока российские силы наступают, ВСУ несут огромные потери.

«Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом сущий ад. Враг постоянно атакует. Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — заявил Назаренко в эфире украинского телеканала «Рада».

Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что взятие Артемовска в окружение может произойти через несколько дней.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

27 января сообщалось, что ВСУ несут потери уже на подступах к Артемовску. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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