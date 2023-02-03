Lada в январе показала двукратный рост продаж моделей Granta и Niva

По итогам января 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Наибольшим спросом пользовалась Lada Granta: в январе текущего года было продано 11 905 автомобилей, что на 115,4% выше, чем в январе 2022 года.

Значительный рост продаж показало семейство Lada Niva: в первом месяце 2023 года внедорожники Niva Legend и Niva Travel разошлись тиражом 4950 единиц, что на 94% выше января 2022 года. Официальные дилеры бренда реализовали 2886 Niva Travel (плюс 123,7% к январю 2022 года) и 2064 Niva Legend (плюс 63,2% к январю 2022 года).

«Всего с двумя семействами — Granta и NIVA — мы практически повторили результат продаж января прошлого года, когда наши дилеры продавали шесть моделей Lada. Кроме того, доля рынка, по нашим расчетам, превысила 40%. Это подтверждает востребованность Lada среди россиян, а также эффективность государственных программ стимулирования спроса на автомобили», — рассказал вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

2 февраля компания АвтоВАЗ возобновила производство еще двух версий внедорожника Lada Niva Legend. Версия Niva Urban стоит от 869 500 рублей, а Niva Legend Black — от 878 500 рублей. Версия Urban внешне отличается от традиционной Niva Legend бамперами, интегрированными в силуэт кузова и окрашенными в цвет кузова авто. Автомобиль комплектуется кондиционером, литыми дисками, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал. Версия внедорожника Black изначально появилась в гамме завода осенью 2020 года. От исполнения Urban она отличается черными легкосплавными колесами, черной отделкой салона и особыми шильдиками с названием комплектации.