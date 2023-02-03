Реклама
Прямой эфир
Авто
В Москве открылся первый в России флагманский бутик марки Voyah
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
В МВД заявили о возможной гибели полицейского при взрыве в Энергодаре
Экономика
В Крыму приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов
Недвижимость
Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ поставили исторический рекорд
Происшествия
Рогов раскрыл подробности взрыва автомобиля в Энергодаре
Мир
Захарова прокомментировала жалобу Зеленского о замедлении санкционного темпа ЕС
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В США начали собирать деньги для отправки опытных механиков на Украину
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Lada в январе показала двукратный рост продаж моделей Granta и Niva

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам января 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Китайская грамота: куда стремится АвтоВАЗ
В концерне рассказали об итогах 2022 года и поделились планами на будущее

Наибольшим спросом пользовалась Lada Granta: в январе текущего года было продано 11 905 автомобилей, что на 115,4% выше, чем в январе 2022 года.

Значительный рост продаж показало семейство Lada Niva: в первом месяце 2023 года внедорожники Niva Legend и Niva Travel разошлись тиражом 4950 единиц, что на 94% выше января 2022 года. Официальные дилеры бренда реализовали 2886 Niva Travel (плюс 123,7% к январю 2022 года) и 2064 Niva Legend (плюс 63,2% к январю 2022 года).

«Всего с двумя семействами — Granta и NIVA — мы практически повторили результат продаж января прошлого года, когда наши дилеры продавали шесть моделей Lada. Кроме того, доля рынка, по нашим расчетам, превысила 40%. Это подтверждает востребованность Lada среди россиян, а также эффективность государственных программ стимулирования спроса на автомобили», — рассказал вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

2 февраля компания АвтоВАЗ возобновила производство еще двух версий внедорожника Lada Niva Legend. Версия Niva Urban стоит от 869 500 рублей, а Niva Legend Black — от 878 500 рублей. Версия Urban внешне отличается от традиционной Niva Legend бамперами, интегрированными в силуэт кузова и окрашенными в цвет кузова авто. Автомобиль комплектуется кондиционером, литыми дисками, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал. Версия внедорожника Black изначально появилась в гамме завода осенью 2020 года. От исполнения Urban она отличается черными легкосплавными колесами, черной отделкой салона и особыми шильдиками с названием комплектации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023