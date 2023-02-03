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В отрасли рассказали о продолжении строительства ТЦ в России в условиях санкций

Вице-президент Союза торговых центров Люлин: в 2023 году в России планируют ввести в эксплуатацию 28 ТЦ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2023 году в России планируют ввести в эксплуатацию 28 торговых центров, 16 из которых расположатся в Москве. Годом ранее показатель был скромнее — 23 площадки в России, 10 из которых базируются в столице. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пятницу, 3 февраля.

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Как напомнил эксперт, сейчас рынок торговых центров находится в сложной ситуации, что связано с комплексом факторов: санкциями и их давлением на многие отрасли, уходом иностранных брендов, а также со снижением посещаемости и ростом вакантных площадей в ТЦ.

Но несмотря на это, бизнес продолжает строить новые объекты. Уже сейчас торговые центры более внимательно относятся к концепции, упор идет на «районники» и находящиеся в составе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) объекты, отметил Люлин.

«На рынке недвижимости так же, как и в других отраслях, происходят кризисы, но стоит учитывать, что девелопмент — это долгосрочный процесс, а финансовые модели коммерческих проектов рассчитывают с горизонтом в среднем семь лет», — сказал он.

Поэтому серьезные застройщики работают с учетом этого и продолжают строить, резюмировал вице-президент Союза торговых центров.

Накануне представитель одной из розничных сетей сообщил «Известиям», что торговые центры намерены учитывать онлайн-продажи ритейлеров при расчете арендной ставки. Сейчас аренду высчитывают в том числе как процент от оборота, который продавцы получают в офлайн. Но теперь ТЦ хотят прибавить к продажам и онлайн-торговлю своих арендаторов.

31 января в Минпромторге заявили, что, несмотря на прогнозы некоторых экспертов, закрытия каждого второго торгового центра в РФ в прошлом году не произошло. На сегодня в ТЦ в России эксперты видят примерно 15% площадей, свободных от арендаторов, при показателе в предыдущие годы на уровне 5–10%. Покупательский трафик при этом был в 2022 году примерно на уровне 2021-го.

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