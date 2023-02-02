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ТЦ заявили о планах включить онлайн-продажи ритейлеров в расчет арендной ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Торговые центры намерены учитывать онлайн-продажи ритейлеров при расчете арендной ставки, сообщил 2 февраля «Известиям» представитель одной из розничных сетей. Сейчас аренду высчитывают в том числе как процент от оборота, который продавцы получают в оффлайн. Но теперь ТЦ хотят прибавить к продажам и онлайн-торговлю своих арендаторов.

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Как отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, такие намерения у ТЦ действительно есть, но большинство собственников площадок пока так не делают.

«Есть проблема, при которой покупатель совершает заказ через сайт или приложение магазина, но забирает его всё равно в самом магазине, который находится в торговом центре. Поэтому собственников ТЦ можно понять, ведь этот товар попал на объект через погрузочную зону центра, хранился там, занимал площадь, а значит торговый центр тоже имеет право на включение этого платежа в оборот магазина», — пояснил он.

В свою очередь, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова указала на то, что собственники ТЦ заинтересованы во включении онлайн-продаж в состав товарооборота арендатора. Однако многие ритейлеры против этого, и достичь компромисса пока не всегда удается.

Ритейлеры объясняют это тем, что онлайн — это другой канал продаж, в который необходимо инвестировать, при этом заслуги ТЦ в росте онлайн продаж нет никакой, поэтому несправедливо вносить плату от товарооборота с таких продаж, добавила она.

«Онлайн-покупки можно оплатить непосредственно в магазине при получении заказа — и в этом случае всё понятно, покупка произошла в магазине, пробита по его кассе и попала в товарооборот арендатора в конкретном магазине. Если же онлайн-покупку оплатили при заказе на сайте, то здесь деньги от покупателя могут поступить на расчетный счет, не связанных с конкретным магазином», — подчеркнула Цветкова.

Это уже не первая подобная попытка торговых центров увеличить прибыль от аренды, заявил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, практически все торговые компании сейчас — многоканальные, то есть помимо классической розницы имеют дополнительно онлайн-продажи. Единственная точка пересечения двух каналов — пункты выдачи заказов или сам магазин, которые могут также располагаться в ТЦ. Туда приходят клиенты, чтобы забрать покупки, оформленные и оплаченные в интернете.

«Прежде всего, это не выручка магазина в торговом центре и не трафик, который обеспечил торговый центр, а это большие собственные вложения ритейлера в свой онлайн-магазин, в его трафик, акции и рекламу», — уверен Соколов.

По его мнению, прибавлять к обороту магазина в торговом центре оборот от онлайн-продаж для расчета арендной ставки по меньшей мере странно. Тем более, что визиты для получения онлайн-заказов увеличивают трафик в торговых центрах, так как приводят к покупкам в соседних магазинах, спонтанным приобретениям на фудкортах или желанию приобрести билет на сеанс в кино.

31 января в Минпромторге заявили, что, несмотря на прогнозы некоторых экспертов, закрытия каждого второго торгового центра в РФ в прошлом году не произошло. На сегодня в ТЦ в России эксперты видят примерно 15% площадей, свободных от арендаторов, при показателе в предыдущие годы на уровне 5–10%. Покупательский трафик при этом был в 2022 году был примерно на уровне 2021-го.

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