В Уфе отец убил двух сыновей и покончил с собой
Мужчина убил двух сыновей в Уфе, после чего покончил с собой. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Республике Башкортостан.
«Установлено, что рано утром 3 февраля подозреваемый, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двух сыновей 13 и семи лет, после чего свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.
При этом супруга мужчины вместе с 10-летней дочерью успели покинуть квартиру и спастись.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних лиц»). Руководство следственного управления республики взяло расследование под свой контроль.
До этого, 1 февраля, в Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка. По данным «Известий», мальчик залил водой пол в ванной дома. Это разозлило отчима настолько, что мужчина до смерти избил ребенка.