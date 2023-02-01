В Тульской области задержали мужчину после убийства семилетнего пасынка

Сотрудники УМВД РФ по Тульской области 1 февраля задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка.

Источник сообщил «Известиям», что накануне вечером мальчик залил водой пол в ванной дома в поселке Скуратово. Это разозлило отчима, и мужчина до смерти избил ребенка.

На следующее утро отчим сбежал из квартиры. Мать ребенка вызвала полицию. Для поимки убийцы был объявлен план «Перехват».

Задержанного доставят в управление Следственного комитета РФ для проведения следственных мероприятий. По факту преступления было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее, 1 февраля, Мособлсуд приговорил жителя Подмосковья 1986 года рождения к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство ребенка. По данным следствия, мужчина совершил преступление 8 июня 2022 года.

Ранее, 15 января, в Кисловодске мужчина убил полуторагодовалого ребенка. Источник «Известий» рассказал, что родители привезли сына к няне. В квартире с ней находился 54-летний сожитель. Он был сильно пьян и нанес ребенку по меньшей мере девять ударов ножом, после чего бросил тело в подъезде и скрылся.