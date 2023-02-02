Число увольнений в компаниях США в январе стало максимальным с 2009 года

Число увольнений в компаниях Соединенных Штатов Америки в январе достигло более 102 тыс., что является максимальным показателем для этого месяца с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, опубликованные в четверг, 2 февраля.

Сообщается также, что при учете числа увольнений за все месяцы 2022 года этот показатель стал самым высоким с сентября 2020 года.

Уточняется, что по сравнению с декабрем количество уволенных возросло в 2,4 раза, а относительно января прошлого года — почти в 5,5 раза.

«Сейчас мы находимся по другую сторону от той лихорадки с наймом, которая отмечалась в годы пандемии коронавируса. Компании готовятся к экономическому спаду, сокращая работников или замедляя прием на работу», — отметил эксперт по вопросам труда и старший вице-президент Challenger Эндрю Челленджер, чьи слова приводит агентство Reuters.

Он сообщил, что больше всего массовые увольнения затронули технологическую отрасль страны, где компании в январе объявили о планах уволить более 41 тыс. сотрудников, что в 2,6 раза больше декабрьского показателя.

Второе место по количеству сокращений занимает сфера ритейла, где уволили 13 тыс. человек. Третье место заняли финансовые фирмы, которые в прошлом месяце сократили более 10 тыс. рабочих места (годом ранее — 696 человек).

По мнению аналитика Эдварда Мойи, чьи слова также приводит агентство, компании США в ближайшее время могут ждать дальнейшие массовые увольнения из-за трудностей в экономической сфере.

«Компании, которые увеличили численность персонала за последние несколько лет, вероятно, сократят свой штат, поскольку экономика движется к тяжелому периоду», — сказал аналитик Мойя.

20 января в корпорации Alphabet, материнской компании Google, заявили о планах уволить около 12 тыс. сотрудников. Отмечалось, что сокращение рабочих мест Alphabet затрагивает команды по всей компании, включая рекрутинг и некоторые корпоративные функции, а также некоторые команды разработчиков и продуктов.

18 января американская корпорация Microsoft подтвердила сообщения СМИ о сокращении в текущем году около 10 тыс. сотрудников. Отмечалось, что компания приняла такое решение ввиду последних изменений в мировой экономике и снижения потребителями цифровых расходов.

Днем ранее стало известно, что Amazon намерена сократить 18 тыс. сотрудников для уменьшения расходов. Гендиректор компании Энди Джесси пообещал, что все увольняемые работники получат пособие и помощь в трудоустройстве.