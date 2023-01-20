Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше предрекли раскол НАТО из-за спора о поставках танков Украине
Политика
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Никополь в Днепропетровской области
Туризм
Первые группы китайских туристов могут прибыть в Россию в феврале-марте
Мир
Чехия и Словакия заявили о готовности передать немецкие танки Leopard 2 Украине
Спорт
Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала с ЛГБТ-акцией
Мир
Макрон заявил об увеличении военного бюджета Франции до €400 млрд
Мир
Грета Тунберг провела экологическую акцию протеста в Давосе
Общество
В Запорожской области заявили об активизации боев по всей линии фронта в регионе
Мир
В Одесской области сквер Пушкина переименовали в Литературный
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях
Мир
В корпорации Alphabet сообщили о намерении уволить 12 тыс. сотрудников

В корпорации Alphabet сообщили о намерении уволить 12 тыс. сотрудников

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Avishek Das
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В корпорации Alphabet, материнской компании Google, заявили о планах уволить около 12 тыс. сотрудников. Об этом сообщается в пятницу, 20 января.

«Alphabet Inc заявила, что сокращает около 12 тыс. рабочих мест, или 6% всей своей рабочей силы», — пишет агентство Reuters.

«Козни руководства»: как начальники нарушают права сотрудников и кого увольняют первыми
Эксперты рассказали, как защититься от злоупотреблений на работе

Отмечается, что в течение многих лет компания Alphabet привлекала лучших специалистов для работы в таких проектах, как Google, YouTube и других, которые охватывают миллиарды пользователей.

В материале уточнятся, что о сокращении своим сотрудникам рассказал генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи.

«Пичаи сообщил сотрудникам в служебной записке, что фирма пересмотрела свои продукты, людей и приоритеты, что привело к сокращению рабочих мест в разных регионах и технологиях», — отмечается в материале.

Сокращение рабочих мест Alphabet затрагивает команды по всей компании, включая рекрутинг и некоторые корпоративные функции, а также некоторые команды разработчиков и продуктов.

Ранее, 18 января, американская корпорация Microsoft подтвердила сообщения СМИ о сокращении в текущем году около 10 тыс. сотрудников. Отмечалось, что компания приняла такое решение ввиду последних изменений в мировой экономике и снижения потребителями цифровых расходов.

До этого, 5 января, стало известно, что Amazon намерена сократить 18 тыс. сотрудников для уменьшения расходов. Гендиректор компании Энди Джесси пообещал, что все увольняемые работники получат пособие и помощь в трудоустройстве.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023