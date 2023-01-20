В корпорации Alphabet сообщили о намерении уволить 12 тыс. сотрудников

В корпорации Alphabet, материнской компании Google, заявили о планах уволить около 12 тыс. сотрудников. Об этом сообщается в пятницу, 20 января.

«Alphabet Inc заявила, что сокращает около 12 тыс. рабочих мест, или 6% всей своей рабочей силы», — пишет агентство Reuters.

Отмечается, что в течение многих лет компания Alphabet привлекала лучших специалистов для работы в таких проектах, как Google, YouTube и других, которые охватывают миллиарды пользователей.

В материале уточнятся, что о сокращении своим сотрудникам рассказал генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи.

«Пичаи сообщил сотрудникам в служебной записке, что фирма пересмотрела свои продукты, людей и приоритеты, что привело к сокращению рабочих мест в разных регионах и технологиях», — отмечается в материале.

Сокращение рабочих мест Alphabet затрагивает команды по всей компании, включая рекрутинг и некоторые корпоративные функции, а также некоторые команды разработчиков и продуктов.

Ранее, 18 января, американская корпорация Microsoft подтвердила сообщения СМИ о сокращении в текущем году около 10 тыс. сотрудников. Отмечалось, что компания приняла такое решение ввиду последних изменений в мировой экономике и снижения потребителями цифровых расходов.

До этого, 5 января, стало известно, что Amazon намерена сократить 18 тыс. сотрудников для уменьшения расходов. Гендиректор компании Энди Джесси пообещал, что все увольняемые работники получат пособие и помощь в трудоустройстве.