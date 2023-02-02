Песков заявил об отсутствии решения о запрете чиновникам выезда за границу

Решения о запрете чиновникам выезжать за границу пока нет. Эта инициатива в администрации президента в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 2 февраля.

«Мы видим, что в парламенте появляется больше количество инициатив по этому поводу, ведется множество дискуссий. Я не могу предсказать, чем это закончится, но пока никаких установок на этот счет нет», — завил Песков.

В последнее время в России идет обсуждение о запрете чиновникам выезжать за рубеж на время спецоперации.

Так, 24 января Госдума приняла в ходе заседания постановление, согласно которому вносятся поправки в регламент нижней палаты парламента об обязанности депутатов подавать уведомление о планируемом выезде за пределы России.

Депутаты будут обязаны уведомлять в письменной форме комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями нижней палаты парламента, и мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы территории страны, за исключением случаев направления в служебную командировку по распоряжению председателя ГД.

Ранее в тот же день источники в региональном отделении партии и Верховном совете Хакасии сообщили, что зампред парламента, депутат от КПРФ Евгений Молостов провел новогодние каникулы с семьей в Турции — стране, входящей в блок НАТО, несмотря на действующие рекомендации воздержаться от подобных поездок для госслужащих и представителей депутатского корпуса. В Турции в это время также отдыхала член президиума Верховного совета Хакасии и глава комиссии по регламенту Татьяна Янусик.

Молостов факт поездки подтвердил, заметив, что рекомендации не являются запретом.

Комментируя «Известиям» ситуацию, депутат Верховного совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов сказал, что не берется критиковать своих коллег по депутатскому корпусу, однако предлагает обратить внимание на эту ситуацию в целом.

До этого, 17 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, призвавшего чиновников не ездить в отпуск за границу, что отдых российских чиновников за границей больше относится к вопросу этики, каких-либо аппаратных ограничений на этот счет нет.