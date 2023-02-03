Заткнуть за пояс: какие шансы у Бейдера против Федора Емельяненко

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого Федор Емельяненко проведет поединок против Райана Бейдера за пояс в тяжелом весе. Этим боем Последний Император завершит карьеру. Интересно, что помимо личных амбиций на кону еще и особое достижение для страны. До этого четырех российских чемпионов одновременно в Bellator еще не было

Сложные переговоры

Бой Емельяненко и Бейдера станет реваншем: 26 января 2019-го американец нокаутировал Федора за 35 секунд. Эта победа не только принесла ему пояс в тяжелом весе и сделала чемпионом Гран-при, но и позволила стать первым двойным чемпионом Bellator, так как в тот момент Бейдер уже держал пояс в полутяжах.

Между первым и вторым поединками прошло четыре года, за это время Бейдер успел отдать пояс в полутяжах Вадиму Немкову, а также уступить Кори Андерсону в полуфинале Гран-при этого дивизиона. В тяжелом весе Райан дважды защитил титул: одолел Валентина Молдавского и Чейка Конго, первый бой с которым закончился тычком в глаз.

Федор успел провести два поединка. В канун 2020 года он в первом раунде нокаутировал Куинтона Джексона, а в октябре 2021-го сделал то же самое с Тимом Джонсоном в Москве на Bellator 269.

По словам менеджера Емельяненко Джерри Миллена, который вел переговоры по поединку против Бейдера, заполучить этот бой было непросто.

— Федор хотел реванша — так работает мир ММА, — отметил Миллен в разговоре с «Известиями». — Мы провели много переговоров, чтобы заполучить этот бой, потому что Райан Бейдер — чемпион. Переговоры велись со Скоттом, а он человек слова. Скотт сказал: «Окей, это твой последний бой перед завершением карьеры, я позволю тебе подраться с Райаном Бейдером за пояс».

При этом точно известно, что Федор не продолжит карьеру ни в одном из видов единоборств. Если со смешанными это было понятно сразу, то оставались вопросы, не захочет ли Емельяненко провести несколько поединков по правилам бокса.

— Видя, как звезды ММА сейчас выступают в боксе, конечно, мысли о том, мог бы я биться так же или нет, были. Но я хочу закончить свою спортивную карьеру. Совсем (смеется), — сказал Федор на пресс-конференции.

Емельяненко также отметил, что не станет драться с Джейком Полом, хоть его менеджер и касался этой темы.

В хорошей компании

Федор выступает в Bellator с 2017 года. Всего Емельяненко провел в промоушене шесть поединков, в четырех из которых победил. Помимо побед над Тимом Джонсоном и Куинтоном Джексоном, Последний Император нокаутировал Чейла Соннена и Фрэнка Мира. А еще одно поражение Федор потерпел от Мэтта Митрион. Примечательно, что все поединки россиянина в этой организации закончились в первом раунде.

Райан Бейдер также бьется в Bellator с 2017 года. Более того, соперники дебютировали на одном турнире этой организации. Но если Федор до Bellator так и не попробовал силы в UFC, то Бейдер выступал там в течение восьми лет. За это время он провел 20 поединков в главном промоушене мира и одержал 15 побед.

Федора можно назвать главным ветераном современных ММА. В 2023 году ему исполнится 47 лет, но и Бейдер уже не молод: американцу летом стукнет 40. На весах бойцы, вероятно, покажут приблизительно одинаковые цифры. Перед боем с Джонсоном Федор весил 105,9 кг, а Бейдер скинул до 105,6 перед поединком против Конго. В размахе рук Емельяненко также немного превосходит соперника (193 см против 188 см), а вот ростом Райан выше (188 см против 183 см).

Букмекеры уверены, что в этом поединке победа будет за Бейдером. Поставить на победу американца можно с коэффициентом 1,47, а на триумф Федора — с кэфом 2,70. При этом вероятность нокаута оценивается очень высоко — такой исход идет всего лишь за 1,40.

— Федор может прихлопнуть Бейдера, — считает глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев. — У Емельяненко есть удар, а это зачастую решает очень многие вопросы. Он может быть не готов физически, скорость где-то потерял, но удар есть удар. Это первое.

Второе: Федор, наверное, лучше не стал, но и Бейдер точно лучше не стал. Бейдер не из тех, кто падает в нокаут часто, и поэтому, конечно же, Бейдер фаворит. Есть ли у Федора шансы? Да, есть. В любом бою абсолютно. Если он проиграет, мы удивимся меньше, чем если он выиграет, зато как порадуемся, если он выиграет. Я всегда расстраиваюсь, когда Федор проигрывает. Помню, в первый раз у меня такое опустошение было, когда Вердуму он проиграл. Три дня расстроенный ходил. Тогда это было вообще неожиданно. Всё равно, Федор свой путь в MMA прошел, просто хотелось бы, что бы это красиво закончилось.

В случае победы над Бейдером Емельяненко имеет шанс завоевать четвертый чемпионский пояс в карьере. До этого он брал титулы в промоушенах Rings, Pride и WAMMA (последний — когда побеждал в организации Affliction). При этом Федор и Анатолий Токов, который подерется в соглавном поединке с чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эбленом, могут установить уникальное достижение для России. Если оба победят, чемпионами Bellator будут четыре российских бойца одновременно: помимо тех, кто бьется 5 февраля, это Вадим Немков и Усман Нурмагомедов.

Из-за санкций турниры Bellator не получится посмотреть в России. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на сайте «Спорт-Экспресса». Турнир Bellator 290 начнется 5 февраля в два часа ночи по московскому времени, бой Федора и Бейдера начнется не раньше 6:00 мск.