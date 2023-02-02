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Порядка 40 ларьков и 20 гаражей снесут в Казани

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Казань избавят от 39 незаконно установленных торговых объектов, в том числе киосков по продаже воды.

Гаражи, расположенные по 25 адресам на территории Приволжского и Вахитовского районов города, также демонтируют. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных в сборнике документов исполкома Казани.

Inkazan.ru отмечает, что собственники некоторых объектов не установлены. Проконтролировать их демонтаж поручено главе отдела муниципального контроля комитета потребительского рынка.

Владельцам дали срок на добровольный снос построек. Так, торговые объекты и киоски необходимо снести до 6 февраля, а гаражи — до 27 февраля. Иначе они будут демонтированы в принудительном порядке и отправлены на базы хранения, уточняет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Казани построят иудейское кладбище. На первую очередь строительства из городского бюджета выделили 19 млн рублей.

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