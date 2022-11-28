Иудейское кладбище построят в Казани за 116 млн рублей

В Казани построят иудейское кладбище. Оно появится на пересечении трассы М-7 и Мамадышского тракта. На первую очередь строительства из городского бюджета выделили 19 млн рублей.

По словам начальника управления по организации ритуальных услуг Казани Марата Ишкина, которые приводит Inkazan.ru, подрядная организация провела работы по вертикальной планировке земельного участка, продолжается строительство административного здания и здания хозназначения.

Кладбище займет участок площадью почти 10 га. Первый этап строительства должны завершить в конце 2022 года. Следующие будут реализовываться по мере поступления финансирования.

Благоустройство территории кладбища обойдется примерно в 116 млн рублей.

Ранее, в середине ноября, сообщалось, что в Казани разобрали автомобильный мост на улице Назарбаева. Завершить его реконструкцию планируется к ноябрю 2023 года. Работы оцениваются в 1,1 млрд рублей.