В Брянской области трое мужчин убили пенсионерку из-за 15 тыс. рублей

В Брянской области трое мужчин жестоко убили пенсионерку из-за 15 тыс. рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области 2 февраля.

По информации следователей, преступление было совершено ночью 20 апреля прошлого года 38-летним и 53-летним жителями Калужской области, а также 37-летним жителем Брянской области.

«Обвиняемые, заранее договорившись о хищении денежных средств у пожилой жительницы села Октябрьское Брянского района Брянской области, распределив роли между собой, прибыли в населенный пункт на улицу Нагорную», — говорится в пресс-релизе СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, двое обвиняемых проникли в дом престарелой женщины, пока третий остался в автомобиле.

«Угрожая ножом проснувшейся от шума хозяйке дома, нападавшие потребовали выдать им деньги. На отказ сделать это, они связали руки и ноги престарелой женщины, закрыли рот, после чего нанесли множественные удары в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — сообщил Следственный комитет.

Найдя в доме 15 тыс. рублей, обвиняемые скрылись, написала «Газета.Ru».

Мужчины обвиняются в совершении разбоя, пособничества в грабеже и умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела завершено.

«Собранные следователем доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — отметила пресс-служба ведомства.

В начале декабря 2022 года было обнаружено тело 76-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти. Его нашли в квартире одного из домов Москвы.