Тело пенсионера с признаками насильственной смерти нашли в квартире в Москве

Тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов Москвы. Об этом 6 декабря агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 76-летнего пенсионера нашли в квартире дома на Кронштадтском бульваре в столичном районе Головинский.

По данному факту следователи начали проверку.

Ранее, 4 декабря, тело женщины с огнестрельными ранениями было обнаружено в припаркованном автомобиле на востоке Москвы. Позднее по подозрению в совершении убийства был задержан муж убитой. На допросе он признался, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения подозреваемого к супруге на почве ревности и имущественного конфликта. Также он пояснил, что они не были разведены, но на протяжении длительного времени не проживали совместно.

В ходе обысков по местам проживания было обнаружено и изъято огнестрельное оружие системы Наган, патроны к нему, а также глушитель. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.