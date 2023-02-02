Рогозин сообщил о прибытии первых четырех роботов «Маркер» в зону спецоперации

Четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс. Об этом сообщил в четверг, 2 февраля, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал Рогозин в Telegram-канале.

15 января Дмитрий Рогозин анонсировал проведение испытаний «Маркера» в зоне СВО. Машина обладает автоматической системой управления, обеспечивает целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, самостоятельно отбирает и поражает выбранные цели.

Позже он рассказал, что «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями» назвал перспективным направлением внедрение «Маркера» в зону спецоперации.

Россия 24 февраля 2022-го начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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