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Военный эксперт оценил перспективы внедрения робота «Маркер» в зону СВО

Военный эксперт Дандыкин назвал перспективным направлением внедрение робота «Маркер» в зону спецоперации
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Фото: РИА Новости/Иван Сураев
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Военный эксперт Василий Дандыкин 26 января в беседе с «Известиями» оценил перспективы поставок российского робота «Маркер» в зону спецоперации на Украине.

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«Это перспективное направление. У нас были роботы инженерного разграждения, в том числе боевые модули с роботами. Но если работу инженерных роботов мы видим, то машина огневой поддержки — это дальняя перспектива. Сейчас надо сделать всё, чтобы у нас было больше танков Т-90М «Прорыв», больше обученных танковых экипажей, расчетов самоходных артиллерийских установок», — сказал он.

Эксперт добавил, что, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат зарубежные танки Abrams и Leopard, всё будут решать характеристики машин, а также профессионализм российских танкистов, противотанкистов, летчиков.

«Это серьезный момент, где схлеснутся наши ребята с теми, кто считает, что у них танки и экипажи лучше. Я почему-то считаю, что наши докажут обратное», — заключил Дандыкин.

Ранее в этот день руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что танки Abrams и Leopard не будут представлять сложность для ударного варианта робота «Маркер». Рогозин пояснил, что боевой вариант робота «Маркер» в системе управления имеет электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном.

14 января сообщалось, что российские силы задействовали модернизированный танк Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Как рассказал командир танка Руслан, за время проведения спецоперации на Украине Т-90М продемонстрировал себя как надежная и удобная боевая машина.

Россия 24 февраля 2022-го начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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