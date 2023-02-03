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В Минздраве концептуально поддержали идею маркировки сладких напитков по аналогии с сигаретами

Минздрав РФ поддержал идею размещать на упаковках сладких напитков информацию о вреде их употребления по аналогии с сигаретами
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения РФ концептуально поддержал предложение размещать на упаковках сахаросодержащих напитков информацию об их вреде для здоровья по аналогии с табачными изделиями. Об этом говорится в ответе ведомства, с которым в пятницу, 3 февраля, ознакомились «Известия».

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С инициативой выступил Институт исследования проблем современной политики. Он направил предложение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Как отметил директор института Антон Орлов, многие люди, тем более дети и подростки, не осознают вред, который напитки c сахаром могут нанести здоровью.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного размещения на потребительских упаковках сахаросодержащих напитков предупреждающей информации, в том числе и визуальной, о вреде потребления данного вида продукции, по аналогии с табачными изделиями», — говорится в обращении.

В Департаменте Минздрава согласились, что «потребление подслащенных напитков представляет собой угрозу для общественного здоровья, включая как сахаросодержащие напитки, так и напитки с искусственными подсластителями». Там подчеркнули, что употребление таких напитков является одним из факторов роста в мире ожирения и других заболеваний.

«Многочисленные исследования показывают, что высокое потребление сахаросодержащих напитков вредно для здоровья, повышает риски развития сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, рака, болезней печени, депрессии, а также смерти от всех причин», — сказано в ответе.

При этом в Департаменте отметили, что содержание предупреждений на упаковках сладких напитков должно проходить оценку с точки зрения его эффективности в части влияния на поведение потребителей при помощи социально психологических исследований, в том числе тестирование методом фокус-групп.

Такой подход был успешно использован в отношении предупреждений на упаковках табачной продукции, добавили там.

«Таким образом, предложение о введении обязательного размещения на потребительских упаковках сахаросодержащих напитков предупреждающей информации, в том числе и визуальной, о вреде потребления данного вида продукции, по аналогии с табачными изделиями, поддерживается концептуально, однако требует научно-обоснованного подхода», — заключили в ведомстве.

В ноябре 2022-го стало известно, что обязательная маркировка пива, упакованного в кеги, в том числе и безалкогольного, начнется в России с 1 апреля 2023 года.

В июле того же года сообщалось, что в правительство России было направлено обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним. Документ был инициирован Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий.

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