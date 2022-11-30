Определены даты начала обязательной маркировки пива

Обязательная маркировка пива, упакованного в кеги, в том числе и безалкогольного, начнется в России с 1 апреля 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 ноября.

«Правительство Российской Федерации постановляет <…> установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки <…> в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года», — говорится в документе.

При этом обязательная маркировка пива в стеклянной и полимерной упаковках начнется с 1 октября следующего года, следует из текста постановления.

Кроме того, правительство РФ вводит маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря текущего года. Уточняется, что маркировка будет распространяться на жидкости для электронных систем доставки никотина, включая безникотиновые, в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования.

Ранее, 15 ноября, заместитель директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Сергей Кондратьев рассказал, что сегодня доля нелегального оборота пива и пивных напитков достигла максимума за пять лет, а потери государства превышают 30 млрд рублей в год. По его словам, маркировка отразится на ценах на пиво не более чем на 0,5–0,7%.

О том, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила принять ряд серьезных мер по борьбе с некачественным алкоголем, одним из которых должна стать маркировка пива, сообщалось в начале сентября. В решении комиссии уточнялось: за период с 2012 по 2021 год на территории России было зарегистрировано 470,3 тыс. случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Из них 124,8 тыс. завершились летальным исходом. Причем, как отмечается документе, за прошедший год их число выросло на 13,6%.

4 июля стало известно, что в правительство России было направлено обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним. Документ был инициирован Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий.