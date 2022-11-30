Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о решимости Байдена военным путем помешать Ирану получить ядерное оружие
Спорт
Совет World Athletics не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики
Экономика
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Мир
В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Мир
Вашингтон объяснил нежелание поставлять Киеву оружие большей дальности
Мир
Еврокомиссия рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии
Мир
Министр инфраструктуры Украины Кубраков подал в отставку
Общество
Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента
Спорт
Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису

Определены даты начала обязательной маркировки пива

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обязательная маркировка пива, упакованного в кеги, в том числе и безалкогольного, начнется в России с 1 апреля 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 ноября.

Подадут «Знак»: российские маркетплейсы начнут маркировать товары
По мнению специалистов, эта мера может помочь в борьбе с контрафактом

«Правительство Российской Федерации постановляет <…> установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки <…> в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года», — говорится в документе.

При этом обязательная маркировка пива в стеклянной и полимерной упаковках начнется с 1 октября следующего года, следует из текста постановления.

Кроме того, правительство РФ вводит маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря текущего года. Уточняется, что маркировка будет распространяться на жидкости для электронных систем доставки никотина, включая безникотиновые, в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования.

Ранее, 15 ноября, заместитель директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Сергей Кондратьев рассказал, что сегодня доля нелегального оборота пива и пивных напитков достигла максимума за пять лет, а потери государства превышают 30 млрд рублей в год. По его словам, маркировка отразится на ценах на пиво не более чем на 0,5–0,7%.

О том, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила принять ряд серьезных мер по борьбе с некачественным алкоголем, одним из которых должна стать маркировка пива, сообщалось в начале сентября. В решении комиссии уточнялось: за период с 2012 по 2021 год на территории России было зарегистрировано 470,3 тыс. случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Из них 124,8 тыс. завершились летальным исходом. Причем, как отмечается документе, за прошедший год их число выросло на 13,6%.

4 июля стало известно, что в правительство России было направлено обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним. Документ был инициирован Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022