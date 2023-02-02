Вован и Лексус опубликовали пранк с экс-советником президента США Болтоном

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали 2 февраля на канале «Шоу ВиЛ» в Rutube полный пранк с бывшим советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Разговор с ним велся от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. В числе прочего Болтон заявил, что в США стараются сдерживать тех, кто считает недопустимым вмешательство в дела других стран.

«В Соединенных Штатах есть люди — некоторые из них из Республиканской партии, а некоторые из Демократической партии,— которые вернулись к своего рода изоляционизму, они остаются очень незначительным меньшинством. Мы все сохраняем бдительность и следим за тем, чтобы их влияние не начало расти», — рассказал Болтон.

Экс-советник заявил, что Запад должен усилить санкционную политику против России. Он отметил, что до сих пор было введено недостаточно ограничений, а те, что вступили в силу, России удается обходить.

«Нам следует сосредоточиться на усилении давления экономических санкций. Я не думаю, что мы сделали достаточно для обеспечения соблюдения санкций. Россия продолжает обходить их. Идея об установлении потолка цен на российскую нефть поможет им избежать санкций. Во многом помог Китай. Они делают вид, что хотят отмежеваться от России, но я думаю, что они оказывают существенную помощь разными способами», — считает политик.

Болтон заявил о необходимости пресекать попытки Франции, Германии или других стран вести переговоры с Россией. Также он выразил сожаление, что в период президентства Порошенко Запад недостаточно вооружал Украину.

«Мы, вероятно, совершали ошибки в тот период. Нам тогда следовало предоставлять еще больше вооружений, больше обучать, оказывать больше поддержки, чтобы показать русским, что цена для них будет очень и очень высокой. Но я думаю, что президент России Владимир Путин почувствовал, что Запад слабо отреагировал на вторжение в Грузию, первое вторжение на Украину, и что у них не хватает политической воли для оказания сопротивления», — сказал бывший советник.

Болтон также рассказал, как пытался отговорить президента Белоруссии Александра Лукашенко от сотрудничества с Россией. По его словам, их встреча в 2019 году имела только такую цель.

«Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. НАТО создало проблему, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдове, Белоруссии, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там», — рассказал политик.

Он добавил, что поддерживал оппозиционные движения в Белоруссии, так как это влияло на ситуацию во всей Восточной Европе

«Реальный вопрос заключался в том, как реализовать эти устремления, чтобы Белоруссия снова не оказалась поглощена Россией. Лукашенко, может, и не хочет быть второй скрипкой в расширившейся России, но точно не хотел быть повешенным своим народом на фонарном столбе возле одного из своих президентских дворцов. Так что это была еще одна возможность, которую мы упустили. Мы могли потерять Белоруссию без боя, и это просто привело бы к тому, что Украина, Польша, прибалтийские республики оказались бы в стратегически очень и очень невыгодном положении», — указал Болтон.

Политик также вспомнил обещание госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток. По версии Болтона, такого обещания не было.

«В этом разговоре с Горбачевым Бейкер на самом деле пускался в рассуждения и искал способы избежать конфронтации. У нас есть поговорка: если ваш противник совершает самоубийство, не вмешивайтесь. СССР и Организация Варшавского договора распадались, Бейкер и Джордж Буш-старший не хотели сдерживать этот процесс», — рассказал экс-советник.

Говоря о текущей ситуации на Украине, он поддержал совершение террористических актов на территории России.

«Вам предстоит решать, какие цели вы хотите поразить. Убедитесь, что это пойдет вам на пользу. Но, безусловно, в тылу в непосредственной близости от российских войск в Донбассе есть множество целей, ударив по которым вы можете подорвать их боеспособность. Мне представляется, что это способ оказать политическое давление на Путина в Москве за счет краха российских войск в Украине. Это то, что может сместить его со своего поста. Я думаю, что вам должно быть дозволено перейти границу и нанести удар по силам, которые участвуют в конфликте в Украине. Это просто законная самооборона», — сказал Болтон.

Напоследок политик заявил о своем желании баллотироваться на пост президента США. Для этого он намерен использовать украинскую повестку. Также он исключил победу действующего президента США Джо Байдена или его предшественника Дональда Трампа.

«В этом есть свои сложности, потому что люди будут говорить о внутренних проблемах страны. Но я думаю, что есть возможность подключить людей к разговору о российской агрессии и связанных с ней темах. Поэтому я надеюсь, что вы продолжите приезжать в США и встретитесь с некоторыми кандидатами в президенты от республиканцев, людьми, о которых говорят как о людях, которые, вероятно, могут баллотироваться. Мое личное мнение: Республиканская партия не выдвинет кандидатуру Трампа. Если он будет баллотироваться, то он проиграет в ноябре 2024 года. Я думаю, что Байден тоже не будет баллотироваться. Полагаю, что это связано с его возрастом», — заключил Болтон.

Ранее, 11 января, Вован и Лексус опубликовали полные пранки с членами Независимой комиссии ООН по Украине, занимающейся расследованием российских «преступлений». От имени высокопоставленного киевского чиновника пранкеры связались с омбудсменом из Боснии и Герцеговины Ясминкой Джумхур.