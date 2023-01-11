Вован и Лексус опубликовали полные пранки с членами комиссии ООН по Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в среду, 11 января, опубликовали на канале «Шоу ВиЛ» в Rutube полные пранки с членами Независимой комиссии ООН по Украине, занимающейся расследованием российских «преступлений».

От имени высокопоставленного киевского чиновника пранкеры связались с омбудсменом из Боснии и Герцеговины Ясминкой Джумхур, которая включена в состав комиссии ООН по Украине. Она рассказала, что в ходе расследований проводятся устные интервью «пострадавших». Жертвами, в частности, считаются военные и командиры батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Расследование ООН продолжается, но, несмотря на это, специалисты заранее определили свою позицию по поводу виновности РФ в «преступлениях».

«Мы принимаем информацию из разных источников. Нет сомнений, что всё будет принято во внимание. Естественно, [Россию] нужно наказать, этот вопрос даже не стоит поднимать», — сказала омбудсмен.

Кроме того, для беседы с другой представительницей комиссии ООН Карин Ардол Вован и Лексус привлекли профессионального актера, который изобразил украинского солдата, якобы попавшего в плен и подвергшегося сексуальному насилию со стороны российских военнослужащих. Актер рассказал Ардол, что его якобы насиловали с использованием «Виагры» и вынудили считать себя свиньей, в результате чего теперь он страдает внезапными приступами хрюканья. Представитель комиссии ООН поверила в выдуманную историю и заверила в том, что приобщит ее к материалам расследования.

Затем пранкеры связались с начальником управления офиса генпрокуратуры Украины по сексуальному насилию Ириной Диденко. Актер рассказал им, что теперь он страдает от унижений со стороны украинских военных и от того, что его рассказ используют в интересах международного сообщества. Диденко не пожелала об этом разговаривать.

«У меня нет ни одного факта, чтоб насиловали мирное население. Этим занимается другая прокуратура. Есть военные преступления, есть армейские преступления, которые наши коллеги расследуют», — сказала она.

Ранее, 22 ноября, пранкеры Вован и Лексус рассказали «Известиям», как им удалось дозвониться до президента Польши Анджея Дуды в ночь после падения на территории страны украинской ракеты. По их словам, номер канцелярии польского лидера остался у них с 2020 года, когда они разыгрывали его после избрания на пост президента. Они позвонили от лица президента Франции Эммануэля Макрона.

В разговоре Дуда подчеркивал, что не хочет войны с РФ и ведет себя крайне осторожно. Кроме того, президент Польши рассказал пранкерам, что провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Он отметил, что в ходе разговора американский лидер не выдвинул обвинения против Москвы в падении ракеты.