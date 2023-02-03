Названы самые популярные зарубежные направления на февральские праздники

На отдых во время длинных февральских выходных россияне чаще всего планируют отправиться в страны ближнего зарубежья. К такому выводу пришли аналитики направления авиабилеты сервиса путешествий «Туту», которые проанализировали данные о купленных билетах на самолеты с датами поездок с 22 по 26 февраля 2023 года.

По данным аналитиков, на зарубежные авианаправления у самостоятельных путешественников приходится около 14% спроса, среди них доминируют страны ближнего зарубежья.

На первом месте в рейтинге оказалась Турция. Доля оформленных в эту страну билетов на 22–26 февраля сейчас примерно втрое выше, чем годом ранее (было 4,76%, стало 14,94%). За билет туда-обратно платят в среднем около 36 тыс. рублей.

На втором месте — Армения, куда оформляют 13,6% билетов. Средний чек за билет туда-обратно находится на уровне 26,9 тыс. рублей. Замыкает тройку популярных стран Азербайджан. Доля этой страны в спросе среди зарубежных направлений составила 11,3%. Средний чек составляет примерно 30 тыс. рублей за билет в обе стороны.

Из стран ближнего зарубежья в рейтинг вошли также Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. А из более далеких направлений популярны Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Израиль.

Накануне основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель рассказал «Известиям», как в текущих реалиях россиянам спланировать путешествие за границу. Он посоветовал тщательно изучить визовые условия для посещения той или иной страны, обратив внимание на все формальности.

До этого, 19 января, аналитики OneTwoTrip назвали бюджетные зарубежные направления для россиян зимой. Самыми выгодными оказались перелеты в Белоруссию, Турцию и Армению.