Россиянам дали советы по планированию отдыха за границей

При планировании отпуска в первую очередь необходимо определить цели и задачи и дать объективную оценку своим возможностям. О том, как в текущих реалиях россиянам спланировать зарубежное путешествие рассказал «Известиям» основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель.

«Дайте объективную оценку своим возможностям (прежде всего финансовым) и примерно очертите варианты, которые вам подходят. Далее, найдите ту страну, которую вы хотите посетить», — указал он в среду, 1 февраля.

После выбора страны следует изучить возможности для перелетов. Как известно, на сегодняшний день россияне существенно ограничены в этом вопросе. Прямое авиасообщение со многими странами нарушено, но добраться туда всё равно можно — просто путь займет больше времени, пояснил Венскель.

«Если раньше до любого города Европы можно было долететь за три часа и рейсов из крупных городов России было огромное множество, то сейчас добраться до европейских столиц возможно только с пересадкой. Самая оптимальная и выгодная по цене — стыковка в Стамбуле. Но при этом время в пути от трех часов в среднем увеличилось до 9–10 и стоимость перелета также кратно возросла», — отметил эксперт.

Он посоветовал тщательно изучить визовые условия для посещения той или иной страны, обратив внимание на все формальности. Так, необходимо понять, нужна ли виза, и если нужна, то как ее получить; работает ли консульство данной страны в России; есть ли ограничения для россиян при получении визы.

«Некоторые особо недружественные европейские страны полностью прекратили выдачу виз россиянам и закрыли въезд для жителей нашей страны. При этом сохранился вариант добраться туда по земле, но это еще более некомфортно и затратно. То есть вам придется лететь с пересадкой в один из европейских городов и далее добираться на перекладных до нужной вам локации. Согласитесь, приятного мало», — сказал Венскель.

По его словам, в случае если виза не требуется, необходимо уточнить правила безвизового въезда, сколько можно находиться в стране без визы гражданам России. В этом вопросе всё меняется стремительно, поэтому нужно «держать руку на пульсе».

Кроме того, стоит обратить внимание на срок действия паспорта — он должен быть действителен минимум полгода на момент въезда в страну пребывания. Не менее важным аспектом является и действие коронавирусных ограничений: необходимость предоставления ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Важно узнать точные сроки, сколько будут действительны результаты теста.

«Заметьте, в некоторых странах отсчет «срока годности» результатов теста идет с момента забора материала, в других — с момента получения результатов. Это тоже очень важно», — подчеркнул специалист.

Он также рекомендовал узнать, какие именно вакцины сертифицированы в той или иной стране.

16 января в МИД РФ заявили, что страны Евросоюза начали предъявлять невыполнимые визовые требования к российским туристам. В частности, речь идет об оплате визовых сборов через западные банки или о предъявлении медицинского страхового полиса иностранного страховщика. По данным ведомства, подобные требования выполнить в условиях беспрецедентных западных санкций крайне затруднительно, поэтому оформление россиянам многократных виз сведено к минимуму.

При этом, как отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, указанные ограничения при желании можно обойти.