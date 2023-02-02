Бык пробежался по трассам курорта «Роза Хутор». «Известия» в четверг, 2 февраля, публикуют видео с животным.

На кадрах видно, как бык бежит по склону Явор, где катаются лыжники и сноубордисты. Долгое время животное на большой скорости продолжало двигаться по трассе, позже бык остановился в окружении лыжников.

Спасатели выдворили животное за пределы трасс.

25 января в поселке Дягилево Рязанской области из частного дома сбежала тигрица. Она находилась у физического лица, хотя с 1 января 2020 года таких животных содержать нельзя. В тот же день животное было поймано. До приезда службы отлова животных полиция оцепила территорию, чтобы обезопасить прохожих.