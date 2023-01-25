В Рязанской области поймали сбежавшую тигрицу

Сбежавшая в Рязанской области тигрица была поймана. Об этом 25 января сообщили в УМВД по региону.

«Ее усыпили снотворным, тигрица уже находится в вольере. Решается вопрос о дальнейшем ее пребывании там», — сообщили в пресс-службе.

До приезда службы отлова животных полиция оцепила территорию, чтобы обезопасить прохожих.

Ранее в этот день сообщалось, что в поселке Дягилево Рязанской области из частного дома сбежала тигрица. Она находилась у физического лица, хотя с 1 января 2020 года таких животных содержать нельзя.

В октябре 2022 года в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ из клетки сбежал тигр Ермак. Животное не вышло за территорию музея, вело себя спокойно и неагрессивно. Позже тигра удалось загнать в вольер. Пострадавших в результате инцидента нет.